Bahrain McLaren strikt Gino Mäder en Jonathan Milan

Jonathan Milan (22) en Gino Mäder (23) maken komend seizoen deel uit van Bahrain McLaren. Dat maakte de wielerformatie bekend in een persbericht.

De transfer van Mäder hing al enige tijd in de lucht. De afgelopen twee jaar reed hij bij NTT. Hij is blij om komend seizoen het team te vervoegen: “Wout Poels, Mikel Landa en Pello Bilbao behoren tot de beste renners ter wereld en ik ben blij om hen als ploeggenoten te hebben. Ik kijk ernaar uit om van ze te leren.”

“Mijn profcarrière kende geen geweldige start, maar ik heb nu meer vertrouwen in mezelf. Ik ben het seizoen met wat goede resultaten kunnen afsluiten, dit geeft me motivatie voor deze nieuwe uitdaging.”

Milan, die dankzij zijn imposante lengte van 1,94 meter ook wel de ‘Reus van Buja’ wordt genoemd, reed de afgelopen jaren voor het continentale Cycling Team Friuli ASD. Hij won onder meer een etappe in de Giro d’Italia U23. Daarnaast maakte hij vooral furore als lid van de Italiaanse baanselectie. Ze reed hij onder meer naar de bronzen medaille op het jongste WK Baanwielrennen op het onderdeel ploegenachtervolging.

Milan is vanzelfsprekend dolgelukkig met zijn eerste profcontract: “Dit is een droom die uitkomt – en sneller dan verwacht! Ik kan bij deze ploeg onderdeel uitmaken van de baanploeg en dat was een van mijn voornaamste redenen om te tekenen.” Milan richt zijn pijlen komend seizoen vooral op de Olympische Spelen in Tokio.