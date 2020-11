Vuelta 2020: Roglic overleeft aanval van Carapaz, Gaudu wint op Alto de la Covatilla

David Gaudu heeft de voorlaatste etappe in de Ronde van Spanje gewonnen. Op de Alto de la Covatilla was de Fransman voor de tweede keer in deze ronde de beste renner van de dag. Gino Mäder werd tweede, Ion Izagirre derde. Richard Carapaz nam de leiderstrui van Primož Roglič onder vuur, maar de Sloveen hield nipt stand.



Primož Roglič won al vier ritten in deze Ronde van Spanje, maar bij het ingaan van de laatste bergetappe moest de leidende Sloveen concluderen dat hij nog altijd niet af was van zijn twee laatst overgebleven concurrenten Richard Carapaz en Hugh Carthy.

De Ecuadoraan en de Brit zouden de strijdbijl niet zomaar begraven op de Alto de La Covatilla, maar voordat het zover was reed er eerst een grote kopgroep weg. Nog voor de eerste beklimming van de dag hadden de 32 renners al een voorsprong van twee minuten opgebouwd.

Kopgroep met veel Nederlanders en Belgen

Met Julius van den Berg, Alex Molenaar en Lennard Hofstede zaten er drie Nederlanders mee. Stan Dewulf en Tosh Van der Sande hielden de Belgische eer hoog. Andere opvallende namen: Guillaume Martin, Rui Costa, David de la Cruz, Remi Cavagna, Omar Fraile en Ion Izagirre.

Samenstelling kopgroep: Lennard Hofstede (Jumbo-Visma), Remi Cavagna (Deceuninck-Quick-Step), Rui Costa, David De la Cruz, Sergio Henao en Ivo Oliveira (UAE Team Emirates), Juan Pedro Lopez (Trek-Segafredo), Mark Donovan, Michael Storer en Jasha Sütterlin (Sunweb), Omar Fraile en Ion Izagirre (Astana), Pascal Ackermann en Michael Schwarzmann (BORA-hansgrohe), Nick Schultz en Dion Smith (Mitchelton-Scott), Bruno Armirail en David Gaudu (Groupama-FDJ), Julius van den Berg (EF Pro Cycling), Stan Dewulf en Tosh Van der Sande (Lotto Soudal), Jésus Herrada, Guillaume Martin en Victor Lafay (Cofidis), Stefan De Bod en Gino Mäder (NTT), Jorge Arcas, Imanol Erviti en Nelson Oliveira (Movistar), Aritz Bagües en Jonathan Lastra (Caja Rural), Alex Molenaar (Burgos-BH).

Na de Alto Portillo de las Batuecas reden Schwarzmann, Sütterlin, De la Cruz Nelson en Ivo Oliveira weg uit de kopgroep, maar hun vlucht was geen lang leven beschoren. Gezamenlijk reed de kopgroep over de drie daaropvolgende beklimmingen van derde categorie, terwijl het peloton op een achterstand van vier minuten bleef steken.

Movistar en Jumbo-Visma controleren peloton, Carapaz even op achterstand

Opvallend genoeg hield Jumbo-Visma de achterstand op de kopgroep beperkt. Robert Gesink leidde zoals wel vaker deze Vuelta de dans in het peloton. Ook Movistar mengde zich in de strijd. Met nog zestig kilometer te gaan brak het peloton heel even, maar de verraste Carapaz wist snel weer de aansluiting te maken.

Soler valt aan op Alto de la Garganta

Op de Alto de la Garganta, de voorlaatste beklimming van de dag, begon de finale. De achterstand op de gedecimeerde kopgroep werd eerst door Movistar teruggebracht tot anderhalve minuut, waarna Marc Soler zijn aanval plaatste. Imanol Erviti liet zich uit de kopgroep zakken om de Spanjaard te helpen, waarna zij in de afdaling de aansluiting konden maken.

Mäder, Donovan en Izagirre rijden weg

De voorsprong van de kopgroep groeide daarna weer rap. Aan de voet van de Alto de La Covatilla was deze zelfs meer dan drie minuten. Gino Mäder, Mark Donovan en Izagirre hadden even daarvoor een bonus van 35 seconden op de rest van de kopgroep bij elkaar gereden.

Onderweg naar het skioord breidden zij hun voorsprong steeds verder uit. Toen zij eenmaal op de steilste stroken van de beklimming waren aangekomen, ging Donovan overboord. Ook Mäder kreeg het lastig, maar het duurde lang voor de Zwitser definitief moest kraken.

Gaudu haalt koplopers bij en wint tweede rit

Gaudu kwam ondertussen vanuit de achtergrond opgestoomd. Met nog vier kilometer te gaan kwam hij aansluiten bij de Spanjaard, waarna Izagirre direct werd achtergelaten. Gaudu moest in het restant van de etappe alleen nog de taaie Mäder op veilige achterstand houden. Dat lukte, waarna Gaudu een week na zijn eerste zege in deze ronde ook zijn tweede overwinning mocht vieren.

Carthy valt aan

In de strijd om de eindzege hielden de favorieten lang hun kaarten tegen de borst. Een sterke Ide Schelling hield het groepje der favorieten geruime tijd met zijn tempo in een wurggreep, maar op vier kilometer van de meet kwam er dan toch een aanval. Met een splijtende demarrage probeerde Carthy in extremis nog deze Vuelta naar zich toe te trekken.

Carapaz neemt leiderstrui Roglič onder vuur, Sloveen houdt nipt stand

De Brit rammelde het groepje der favorieten uit elkaar, maar Roglič hield goed stand. Op twee kilometer van de finish probeerde Carapaz het nog eens. Nu moest de Sloveen wel kraken. Carapaz reed beetje bij beetje weg, maar kwam uiteindelijk tekort om de Vuelta te winnen. Roglič hield uiteindelijk slechts 24 seconden over.