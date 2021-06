Mäder: “Ik wilde mijn thuiskoers met een zege verlaten, en dat lukte”

Gino Mäder lijkt in zijn derde profjaar zijn doorbraak te maken. Nadat hij vorige maand zijn eerste zege van WorldTour-niveau liet opschrijven, boekte hij in het weekend opnieuw een aansprekend succes door de slotetappe van de Ronde van Zwitserland achter zijn naam te zetten.

Mäder liet naderhand weten dat hij naar de slotetappe had uitgekeken. “Ik wilde mijn thuiskoers met een overwinning verlaten, en dat is gelukt. Vanuit de start heeft de ploeg goed gewerkt, met Wout Poels in de ontsnapping en Hermann Pernsteiner die naar hem toesprong. Dat we twee renners vooraan hadden, was perfect. Daarachter hielpen mijn andere ploeggenoten mij door eten en drinken te brengen en mij mentaal te ondersteunen. Ze brachten mij perfect naar de laatste klim. Het was geweldig teamwork van iedereen.”

Voor de 24-jarige Zwitser is deze overwinning een nieuwe mijlpaal in zijn nog jonge carrière. Voor het seizoen 2019 tekende hij bij Dimension Data zijn eerste profcontract, nadat hij in de hoog aangeschreven Tour de l’Avenir als derde was geëindigd achter Tadej Pogačar en Thymen Arensman. In 2020 stond hij in de Vuelta a España aan de start van zijn eerste grote ronde en was hij tweede in de bergetappe naar La Covatilla.

Afgelopen winter verliet hij NTT Pro Cycling, de opvolger van Dimension Data in het peloton, voor een nieuw avontuur bij Bahrain-Victorious. In Parijs-Nice was hij al heel dichtbij zijn eerste grote overwinning, maar in de etappe naar Valdeblore La Colmiane werd hij in de slotfase nog voorbij gestoken door een ontketende Primož Roglič. Zijn eerste grote vis kwam er in de Giro d’Italia alsnog; op de San Giacomo bleef hij als vroege vluchter net uit de greep van de favorietengroep.