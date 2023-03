Tadej Pogacar imponeert met solozege in slotrit en eindwinst in Parijs-Nice

Tadej Pogačar heeft met een indrukwekkende solo in de slotrit een kers op de taart gezet van zijn Parijs-Nice. De Sloveense topfavoriet van UAE Emirates wist op de Col d’Èze al zijn concurrenten achter zich te laten en solo naar zijn derde ritzege van de week te rijden op de Promenade des Anglais. Ook in het eindklassement stond geen maat op Pogačar.

De slotrit in de bergen van het binnenland rond Nice staat elk jaar garant voor spektakel. Dit keer had de organisatie de Côte de Levens, Côte de Châteauneuf, Côte de Berre-les-Alpes, Côte de Peille en de steile kant van de Col d’Èze (6 km aan 7,6%) in slechts 118 kilometer gelegd.

Grote kopgroep

Uno-X-ploegmaats Alexander Kristoff opende het bal met bergtruidrager Jonas Gregaard om meer bergpunten te pakken. Dat lukte al op de eerste klim, waardoor de Deen zich verzekerde van eindwinst in het nevenklassement. Vervolgens reed vlak voor de Châteauneuf een kopgroep van vijftien man weg, waaronder Kobe Goossens, Pascal Eenkhoorn, Stefan Küng, Jhonatan Narvaez, Jan Tratnik, Oliver Naesen en Fred Wright.

Veel meer dan een minuut kreeg die groep niet van het peloton, waar het in de afdaling van de ​​Châteauneuf in stukken brak. Onder meer Jonas Vingegaard en Simon Yates misten de slag, maar konden snel weer terugkeren. Van de voorsprong van de vluchters was op dat moment weinig meer over.

Wout Poels laat zich zien

Uit de oorspronkelijke kopgroep bleven Tratnik, Küng, Naesen, Clément Champoussin en Lucas Hamilton over op de Côte de Peille. Wout Poels waagde vanuit het uitgedunde peloton de sprong. De Limburger van Bahrain Victorious dichtte het gat van 45 seconden en ging vervolgens solo verder. Op de top van de voorlaatste klim had Poels ongeveer een halve minuut op de favorietengroep, waar UAE Emirates controleerde.

Bij de bonificatiesprint op 37 kilometer van de finish pakte Poels zes seconden. Achter hem probeerde Groupama-FDJ met David Gaudu nog vier seconden te pakken, maar gele trui Pogačar won die sprint makkelijk van de Fransman. De Sloveen liep zo twee tellen verder uit. Poels hield nog even stand, maar werd op ruim 25 kilometer van de meet ingerekend waardoor een compacte favorietengroep begon aan de Col d’Èze.

Strijd der favorieten op Col d’Èze

Daar besloot UAE Emirates meteen het tempo de hoogte in te gooien, waarna Yates vier kilometer onder de top een demarrage plaatste. Hij kreeg Pogačar, Vingegaard en Gaudu met zich mee. De gele trui nam vervolgens over en koos voor de solo. De achtervolgers keken vooral naar elkaar, waardoor Pogačar verder kon uitlopen.

Gaudu probeerde in zijn eentje de sprong te wagen, maar Vingegaard, Yates en Matteo Jorgenson konden volgen. Dat was wel 25 seconden achter Pogačar, die alsmaar verder uitliep. Op de top van de Col d’Èze had hij zijn voorsprong verdubbeld, waarna hij nog 15 kilometer moest afleggen tot de finish.

Met een kleine 50 seconden voorsprong op Vingegaard, Yates, Gaudu en Jorgenson dook Pogačar de laatste tien kilometer in. De vier achtervolgers wisten in de afdaling daar wat van af te snoepen, maar de Sloveen had alle tijd om zijn derde ritoverwinning én de eindzege te vieren in de Koers naar de Zon.

Een halve minuut later sprintte Vingegaard naar de tweede plaats, voor Gaudu en Yates. In het eindklassement was de Fransman wel tweede op 53 seconden, voor de Deen. Yates en Gino Mäder maakten de top-5 compleet.