Het jaar van WielerFlits: bovenop het nieuws en een eigen tijdschrift

In vele opzichten was 2021 een bijzonder jaar voor WielerFlits. We zaten meer dan ooit bovenop het nieuws, lanceerden met RIDE Magazine ons eigen tijdschrift en behaalden met ruim 139 miljoen paginaweergaven een nieuw record. In dit blog blikt hoofdredacteur Maxim Horssels terug op het jaar van WielerFlits.

1. Bovenop het nieuws

In de wielersport is het nooit saai. Ook in de wintermaanden wanneer het wegwielrennen stilligt, gaat het nieuws door. We begonnen het jaar met de primeur van het opvallende vertrek van Marc Hirschi bij Team DSM. Eind januari bereikten ons ook als eerste het nieuws dat Tom Dumoulin tijdelijk ging stoppen met wielrennen. Met deze nieuwsfeiten haalden we wereldwijd de (wieler)media.

Onze eigen nieuwsgaring is al jarenlang een belangrijke pijler. We investeren veel van onze tijd en middelen in het maken van ons eigen nieuws. Met Raymond Kerckhoffs, Nico Dick, Youri IJnsen en ikzelf hebben we een team dat dagelijks in contact staat met het peloton en de mensen daaromheen.

We volgden nauwgezet de perikelen bij Team DSM, wat resulteerde in verschillende primeurs en twee uitgebreide interviews met de teamleiding. Het tijdelijk stoppen én terugkeren van Dumoulin, de komst van Christophe Laporte, Tosh Van der Sande, Milan Vader, Coryn Labecki, Tiesj Benoot en ploegleider Marc Reef bij Jumbo-Visma zijn een aantal voorbeelden van berichten die als eerste te lezen waren op onze platformen.

Ook dit jaar waren we weer aanwezig bij de belangrijkste wielerwedstrijden, zoals de klassiekers en grote rondes. Maar ook de kleinere koersen zijn belangrijk voor ons. Van alle wedstrijden van de categorie Hors Course en hoger publiceerden we voorbeschouwingen. In Nederland en België doen we dat van alle UCI-koersen (.2 en hoger). Van de grote rondes bekijken we zelfs iedere etappe los. Inclusief veldrijden zijn dat bijna tweehonderd voorbeschouwingen per jaar.

Team WielerFlits

In totaal werken een veertiental mensen vrijwel dagelijks aan het actueel houden van onze platforms en social media. Na dertien jaar is dat een geoliede machine geworden. De mooiste momenten zijn met breaking news. Iedereen weet wat van hem wordt verwacht. In luttele seconden verschijnt het nieuwsbericht online op de sites, app en social media. Daarna schakelen we door met onze achtergronden en analyse.

De afgelopen jaren zijn we uitgegroeid tot het grootste wielerplatform in de Benelux. Een positie die we in 2021 hebben versterkt. Onlangs verwelkomde onze redactie een aantal nieuwe medewerkers en onder leiding van mijn compagnon Martin van den Bosch is het sales team versterkt met twee senior salesmanagers, Gijsbert Goes en Lennert van Loo.

In totaal bezochten meer dan negen miljoen unieke bezoekers WielerFlits.nl, WielerFlits.be en onze apps (IOS en Android). Alle bezoeken resulteerden in meer dan 139 miljoen paginaweergaven. Een prachtig nieuw record en blijk van vertrouwen van jou, onze bezoeker.

2. RIDE Magazine

Begin dit jaar lanceerden we met RIDE Magazine ons eigen tijdschrift. Met RIDE slaan we een brug tussen naar wielrennen kijken en aan wielrennen doen. De afgelopen jaren hebben we geleerd dat onze sites en apps soms een minder geschikt platform zijn voor langere artikelen. Verhalen die te mooi zijn om te laten liggen.

Met RIDE willen we daarom wielerfans iets extra’s bieden en een podium geven aan verhalen die we anders niet geschreven zouden hebben. Dit in combinatie met extra aandacht en liefde voor fotografie en vormgeving maakt van RIDE een nieuwe beleving van de wielersport.

Dit jaar zijn er drie print magazines en twee digitale gidsen verschenen, en introduceerden we het abonnementenmodel. In 2022 breiden we verder uit met in totaal vier print magazines verspreid over het jaar. Het eerste nummer van 2022 ligt eind februari op de deurmat en in het tijdschriftenrek van de meeste kiosken en betere boekhandels, en is hier alvast online te bestellen.

3. Partnerships

In 2021 werden WielerFlits en RIDE Magazine ook mediapartner van de grootste wedstrijdorganisatoren van de Benelux. Met de Amstel Gold Race en Flanders Classics (RIDE Magazine) gaan we de komende jaren nauwer samenwerken, waardoor wij unieke ingangen rondom de grootste koersen van de Lage Landen krijgen en de lezers van onze platformen exclusieve verhalen kunnen geven. Verder zorgt dit ervoor dat onze merken ook via deze organisatoren in beeld worden gebracht. Zo hadden wij tijdens de Toerversie Amstel Gold Race in oktober een standje bij de inschrijfzone waar een aantal deelnemers een nummer van RIDE Magazine kreeg.

4. Vernieuwingen

In een medialandschap dat steeds sneller verandert, is het belangrijk om mee te bewegen met de ontwikkelingen. Waar we ooit begonnen als website met alleen korte nieuwsberichten zijn we in de loop der jaren gegroeid naar een platform met verschillende genres verhalen. Nieuwsberichten, voorbeschouwingen, wedstrijdverslagen, interviews, achtergronden, opinies. Het is kleine greep uit de dagelijkse diversiteit aan berichten. Naast tekst maken publiceren we ook in andere vormen, zoals video en audio.

Fietstoerisme

Naast de profsport hadden we al de rubriek Materiaalzone, waarin – zoals de naam al verklapt – schrijven over fietsen, fietsmateriaal en accessoires. Dit jaar is daar de nieuwe rubriek Fietstoerisme bijgekomen. Voor inspiratie voor je nieuwe fietstrip of gewoon om lekker te lezen over de mooiste fietsbestemmingen in binnen en buitenland. Onze Fietstoerisme-redacteur Ties Wijntjes laat zien dat je ook in Nederland en België waanzinnig mooie plekken hebt voor een fietstocht. Maar natuurlijk ook aandacht voor de bekende wielerhotspots in landen als Frankrijk en Italië, maar ook minder bekende locaties in bijvoorbeeld Tsjechië.

Met Fietstoerisme spelen we in op de behoefte van een nieuwe doelgroep. Fietsliefhebbers die liever de sport beoefenen dan er naar kijken. Een aantal artikelen werd al meer dan 15.000 keer gelezen.

Op technisch vlak is de IOS-app verbeterd en hebben we op de website een aantal optimalisaties doorgevoerd zodat we ook op piekmomenten altijd bereikbaar blijven. Voor de redactie is een slow blog beschikbaar gekomen, waarin we onder andere alle wielertransfers en nieuwe wielertenues verzamelen. Een andere technische ontwikkeling waar we als redactie erg blij mee zijn, is het beheer van startlijsten vanuit een centrale database. Voorheen kostte het bijwerken van de deelnemerslijst van grote rondes onnodig veel tijd. Komend jaar gaan we dat verder ontwikkelen met meer dan alleen startlijsten.

5. Dit gaan we doen in 2022

Je weet nooit hoe een jaar gaat lopen, dus met voorspellingen ben ik voorzichtig. Wat ik wel weet, is dat we op journalistiek vlak de huidige koers voortzetten. Het laatste nieuws als eerste op WielerFlits blijft een belangrijke doelstelling. Met ons team van verslaggevers blijven we de concurrentiestrijd aangaan met de grote internationale (wieler)media.

Achter de schermen zijn we ook bezig met een redesign van de frontpage op desktop en mobiel. Dit moet het gebruikersgemak van de website vergroten en de verschillende rubrieken beter in het design integreren. Begin 2022 zullen jullie hiervan de eerste resultaten zien.

België

Geregeld krijgen wij de vraag waarom we met wielerflits.be een aparte site voor Vlaamstalig België hebben. Dat heeft een aantal redenen. Inhoudelijk zijn er een aantal verschillen. Het algemene wielernieuws verschijnt op beide websites. Voor WielerFlits.be is er een apart team bestaande uit Nico en Niels Bastiaens die verhalen maken speciaal voor het Belgische wielerpubliek. Op WielerFlits.nl is er de Continentaal-feed, waarin we het belangrijkste nieuws uit het Nederlandse Continentale en amateurpeloton verzamelen.

Met name gedurende het veldritseizoen maken we met WielerFlits.be het verschil. De afgelopen jaren zijn we onder leiding van Nico in de haarvaten van de cross gaan zitten. Door komend jaar verder te investeren in WielerFlits.be willen wij die positie ook in het Belgische wielerpeloton bereiken.

Heb je een vraag of opmerking, of wil je iets anders over WielerFlits weten?