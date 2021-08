Mountainbiker Milan Vader naar WorldTour-wegploeg Jumbo-Visma

Jumbo-Visma heeft mountainbiker Milan Vader als 28ste renner voor de WorldTour-formatie voor 2022 aangenomen. Dat hebben meerdere bronnen aan WielerFlits bevestigd. Vader zal een gecombineerd mountainbike- en wegprogramma rijden. Zaterdagmiddag komt de 25-jarige Zeeuw uit op het WK mountainbike in Val di Sole.

De afgelopen jaren heeft Jumbo-Visma via hun coach/trainer Tim Heemskerk de 25-jarige Vader op de voet gevolgd. Heemskerk is namelijk de persoonlijke coach van de mountainbiker. Zodoende was Vader afgelopen voorjaar ook aanwezig bij het trainingskamp van de WorldTour-formatie in Alicante. Insiders uit de mountainbikewereld weten al langer van Vaders wegambities en stelden dat het nu of nooit was.

Op de weg heeft Vader nog niet de nodige ervaring, maar juist uit zijn testresultaten blijkt dat hij ook voor dit werk enorm veel talent heeft. Daarnaast beheerst hij natuurlijk als mountainbiker de techniek om een fiets perfect onder controle te houden. Met een uitgekiend wedstrijdprogramma zal de geboren Zeeuw – die de afgelopen jaren woonachtig was op Watersley in het Limburgse Sittard – kennismaken met de wegwedstrijden.

Vader zal rondom de Wereldbekers en het WK blokken op de mountainbike actief zijn, terwijl hij ook periodes met de wegploeg op stap gaat. Een combinatie die Mathieu van der Poel bij Alpecin-Fenix en Tom Pidcock bij INEOS Grenadiers ook maken. Op de Olympische Spelen in Tokio werd Vader na een prima start en dito koers tiende. In 2019 en 2020 werd hij Nederlands kampioen crosscountry, terwijl hij in 2019 ook brons veroverde op het door Van der Poel gewonnen EK.