Team Jumbo-Visma versterkt klassieke kern met Laporte en Van der Sande

Christophe Laporte en Tosh Van der Sande rijden de komende twee seizoenen voor Team Jumbo-Visma. De geel-zwarte formatie bevestigde vandaag de komst van de twee nieuwe aanwinsten, die de overstap maken van respectievelijk Cofidis en Lotto Soudal. Beide renners moeten de ploeg tijdens de voorjaarsklassiekers versterken.

Plan B, the fall & rise over Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Bekijk de documentaireover Team Jumbo-Visma in de Tour de France 2021 en ontvang gratis de zomer-editie van RIDE Magazine. Koop nu jouw ticket

Groeimarge bij Laporte

Laporte verlaat – zoals in juni al door ons gemeld – na acht seizoenen het Franse Cofidis. Hij is gehaald voor de klassiekers. “Ik houd van die koersen. Er is rond Wout een mooi team gevormd en ik ga mijn best doen om samen te winnen”, geeft hij aan.

Sportief directeur Merijn Zeeman ziet nog veel groeimarge bij de 28-jarige Laporte. “We zijn ook benieuwd hoe ver we kunnen komen met onze aanpak, als het gaat om training, voeding, aerodynamica… wat er voor hem nog meer inzit. Hij is in ieder geval een heel belangrijke versterking voor Wout van Aert”, aldus Zeeman. “Voor hem is het ook een mooie uitdaging om wat nieuws te gaan proberen en wellicht ook op een wat hoger niveau verschillende zaken te gaan aanpakken.”

Koelbloedige Van der Sande

De 30-jarige Van der Sande neemt – zoals wij in juli al aankondigden – na tien seizoenen afscheid bij Lotto Soudal. Bij zijn nieuwe werkgever kan hij volgens Zeeman zowel in de voorjaarsklassiekers als in de sprinttrein worden ingezet. “Het is een slimme renner die qua positionering heel erg goed is”, legt hij uit. “Dat kunnen we goed gebruiken in onze voorjaarsploeg. Als hij dezelfde vorm heeft als dit jaar, dan zal hij ook in de finales nog bij Wout zitten en dat hebben we ook nodig. En dat geldt ook voor de sprinttrein rond Dylan Groenewegen. Met Caleb Ewan heeft Tosh heel goed werk gedaan. We zijn blij dat we hem aan hebben kunnen trekken en dat hij die ervaring en die expertise meebrengt.”

Voor Van der Sande betekent de transfer een nieuw hoofdstuk in zijn carrière. “Als een ploeg als Team Jumbo-Visma contact zoekt, dan moet je niet lang twijfelen”, geeft hij aan. “Het is de beste ploeg of één van de beste ploegen van de wereld. De omkadering en de professionaliteit spreken me enorm aan”, aldus Van der Sande. “Hopelijk kan ik me binnenwerken in de klassieke ploeg om in dienst te rijden van Wout van Aert. Mijn meerwaarde zit ‘m denk ik in mijn koelbloedigheid in stress-situaties, het positioneren en van voren rijden met de kopman. Dat zijn mijn voornaamste troeven.”

Vertrek Bennett, Tolhoek en Pfingsten

Naast de komst van twee nieuwe renners bevestigde de ploeg ook het vertrek van George Bennett, Christoph Pfingsten en Antwan Tolhoek. Bennett vertrekt naar UAE-Emirates terwijl Tolhoek op weg is naar Trek-Segafredo. Waar de sportieve toekomst van Pfingsten ligt, is nog niet duidelijk.