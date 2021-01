Marc Hirschi per direct weg bij Team DSM

Marc Hirschi vertrekt per direct bij Team DSM. De 22-jarige Zwitser, die vorig jaar zijn definitieve doorbraak beleefde op het allerhoogste niveau, reed twee seizoenen voor de WorldTour-ploeg van manager Iwan Spekenbrink. Het is nog niet bekend naar welke ploeg hij vertrekt.

Het contract van Hirschi bij Team DSM (de opvolger van Team Sunweb) liep nog door tot eind 2021, maar is in onderling overleg vroegtijdig beëindigd. Na het voorbije seizoen vertrok ook Michael Matthews al vroegtijdig bij het Duitse team.

Hirschi brak in 2020 door met onder meer een ritzege in de Tour de France en winst in de Waalse Pijl. Daarnaast werd hij tweede in Luik-Bastenaken-Luik en derde op het WK op de weg.

