Coryn Rivera ruilt Team DSM in voor Jumbo-Visma

De vrouwenploeg van Jumbo-Visma heeft zich versterkt met de Amerikaanse Coryn Rivera. Dat hebben diverse bronnen aan de start van het WK in Antwerpen aan WielerFlits bevestigd. Met de 29-jarige renster uit Garden Grove heeft de Nederlandse ploeg een serieuze versterking gehaald.

Rivera komt sinds 2017 uit voor Team Sunweb en Team DSM. Bij deze ploeg heeft ze de afgelopen jaren diverse grote overwinningen behaald waarvan de winst in de Ronde van Vlaanderen in 2017 het hoogtepunt is. In dat jaar wist ze ook de Trofeo Alfredo Binda en Prudential RideLondon Classic te winnen. Een jaar later schreef ze het eindklassement in de OVO Energy Women’s Tour op haar naam.

De 1,55 meter grote renster staat vooral bekend vanwege haar sterke sprint na een zware wedstrijd. Dit seizoen wist ze met dit wapen de slotrit van de Giro d’Italia te winnen. Rivera richt zich het liefst op de voorjaarsklassiekers.

Jumbo-Visma kent dit jaar een goed debuut in het vrouwenpeloton met overwinningen van Marianne Vos in o.a. Gent-Wevelgem en de Amstel Gold Race.