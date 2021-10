Jumbo-Visma toont serieuze interesse in Tiesj Benoot

Jumbo-Visma lijkt een belangrijke gegadigde ploeg om Tiesj Benoot in te lijven. De 27-jarige Gentenaar zit, zoals WielerFlits meldde, momenteel met zijn huidige werkgever Team DSM om de tafel om in gezamenlijk overleg zijn doorlopende contract tot eind 2022 te ontbinden. Daarmee komt een van de beste Belgische renners voor komend seizoen alsnog op de markt.

Jumbo-Visma zoekt nog altijd naar een versterking die ook van toegevoegde waarde is in de klassieke kern rond Wout van Aert. De afgelopen maanden zijn Benoot en Van Aert veelvuldig samen opgetrokken richting de Olympische Spelen in Tokio, hun gezamenlijke hoogtestage in Livigno en het WK in Vlaanderen. Beide renners kunnen goed met elkaar opschieten. Van Aert zou zich binnen de ploeg sterk maken om Benoot aan de ploeg toe te voegen.

Eerder werd al bekend dat ploegleider Marc Reef de overstap van Team DSM naar Jumbo-Visma maakt. Na Merijn Zeeman, Addy Engels en Arthur van Dongen is hij de vierde persoon in de technische staf van Jumbo-Visma die uit de organisatie van Iwan Spekenbrink komt.

WielerFlits heeft van diverse bronnen vernomen dat naast Jumbo-Visma ook UAE Emirates zich heeft gemeld voor Benoot. De rijke ploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten heeft na het vertrek van de Noor Alexander Kristoff baat bij een extra voorjaarspion. Begin dit jaar nam UAE Emirates ook al Marc Hirschi over, die eveneens bij Team DSM zijn contract niet uitdiende.