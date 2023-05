Giro 2023: Dit was etappe 4 naar Lago Laceno – Evenepoel staat roze trui af aan Leknessund

Op dinsdag 9 mei vond de eerste bergrit in de Giro d’Italia plaats. In een etappe van Venosa naar het Apennijnse skioord Lago Laceno stond Remco Evenepoel zijn roze trui af. WielerFlits praat je helemaal bij en verzamelt de belangrijkste reacties van na de finish.

De Passo delle Crocelle (13,5 km aan 4,3%), Muro Lucano (5,1 km aan 5,5%) en de Valico di Monte Carruozzo (8,8 km aan 4,9%) waren dinsdag de opwarmertjes voor er werd geklommen naar de Colle Molella (9,6 kilometer aan 6,2%). De laatste kilometers van de Colle Molella waren het zwaarst, met percentages tussen de 9 en 10%. Toch werd er nog niet verwacht dat de klassementsmannen met de billen bloot zouden aan. Daarvoor was het nog te vroeg in deze Giro.

Vluchters roken daarom hun kans. Uren duurde het voordat er een kopgroep zou wegrijden, maar uiteindelijk vertrok er dan toch een groep in de afdaling van de Passo delle Crocelle. Onder meer Andreas Leknessund, Aurélien Paret-Peintre, Toms Skujins en Vincenzo Albanese zaten mee in deze kopgroep, die het zou redden tot de finish. Paret-Peintre zou Leknessund uiteindelijk vellen in een sprint-a-deux, maar toch konden beide coureurs lachen na de finish. De Noor zou namelijk de roze trui overnemen van Evenepoel, die net als alle andere klassementsrenners inderdaad de kaarten tegen de borst hield.

Reacties

Aurelién Paret-Peintre (1e): “Het was al superlastig om überhaupt mee te zitten in de vlucht en het bleef erg zwaar tot aan de finish. Ik ben echt heel erg blij! Ik wist dat ik sneller was dan Leknessund in een sprint. We hebben tot de finish goed samengewerkt. Hij pakt geloof ik de roze trui, dus ik denk dat hij ook blij zal zijn.” (Flashinterview)

Andreas Leknessund (2e en roze trui): "Het plan was aanvankelijk om voor de ritzege te gaan, maar in mijn achterhoofd wist ik ook dat de roze trui mogelijk zou zijn. Om die dan ook echt te pakken, is ongelooflijk. Het is echt super speciaal om de roze trui te hebben." (Flashinterview)

“Het plan was aanvankelijk om voor de ritzege te gaan, maar in mijn achterhoofd wist ik ook dat de roze trui mogelijk zou zijn. Om die dan ook echt te pakken, is ongelooflijk. Het is echt super speciaal om de roze trui te hebben.” (Flashinterview) Remco Evenepoel: “Ik volg op circa twintig seconden en sta tweede in de stand. Dat is nog altijd een goede plek. Het was de bedoeling om de trui weg te geven, zeker met oog op morgen en overmorgen. Het gevoel zat heel goed. Het was een superlastige wedstrijd. Maar het voelde niet lastig aan toen INEOS op kop begon te rijden. Ik ben heel content met het gevoel, blij dat we deze dag in hectische omstandigheden goed zijn doorgekomen.” (HLN)

Geraint Thomas: "De benen voelden vandaag wel vrij goed aan. Ik hoop nog beter te worden, maar ik zal volgende week pas een antwoord krijgen. Voor nu loopt het wel goed." (website INEOS)

“De benen voelden vandaag wel vrij goed aan. Ik hoop nog beter te worden, maar ik zal volgende week pas een antwoord krijgen. Voor nu loopt het wel goed.” (website INEOS) Koen Bouwman (7e): “Het was voor iedereen afzien, eigenlijk de gehele etappe. In de finale zaten Sepp en ik nog goed bij Primož, dus daar kunnen we tevreden mee zijn. Primož voelde zich prima, maar het was vooral een dag om goed door te komen. We laten zien dat we klaar zijn voor wat komen gaat.” (website Jumbo-Visma)

Warren Barguil (zat mee in de vlucht): "Ik had al snel door dat het niet ging lukken. Ik voelde me vandaag al weer wat beter, maar ik heb zeker nog geen geweldig gevoel op de fiets. Ik heb dit wel nodig om beter te worden, ik moet een keer meezitten in een ontsnapping. Voor de start had ik er geen vertrouwen in, maar ik bleek toch in staat om mee te springen." (website Arkéa-Samsic)

Bijzonderheden

Remco Evenepoel heeft dinsdagmiddag afstand gedaan van zijn maglia rosa. Met het oog op de komende etappes wil de Belg zijn ploeg ontlichten, om de trui later in de ronde weer terug te pakken. Andreas Leknessund gaat nu aan de leiding, met 28 seconden voorsprong op de Belg en 30 seconden op Aurélien Paret-Peintre.

Het was wel een opvallend beeld in de finale van de etappe: rozetruidrager Remco Evenepoel die volledig geïsoleerd zat op de Colle Mollela. Ploegleider Klaas Lodewyck maakt zich echter geen zorgen. “We zagen al snel dat er weinig ging gebeuren. We hebben de jongens dan ook korte beurten laten doen, om dan op kant te gaan. Ze kwamen daarna rustig binnen. We maken ons alleszins geen zorgen.”

Verder viel Paul Lapeira van AG2R Citroën dinsdag uit. Woensdag start Thymen Arensman als nummer vier van het jongerenklassement in de witte jongerentrui.

Uitvallers

Etappe 4

De dag van morgen

