Giro 2023: Waarom niet Evenepoel, maar Arensman woensdag de jongerentrui draagt

Remco Evenepoel staat achter rozetruidrager Andreas Leknessund tweede in het jongerenklassement, maar zal morgen door UCI-regelgeving ‘gewoon’ in de regenboogtrui starten in de Giro d’Italia. Pas als nummer vier van het jongerenklassement is het Thymen Arensman die morgen in het wit rijdt. WielerFlits legt uit hoe dat kan.

Leknessund is na de etappe van dinsdag de nieuwe leider in zowel het algemeen- als het jongerenklassement, maar omdat de Noor geen twee truien tegelijkertijd kan dragen, wordt de ondergeschikte trui (de witte trui dus) doorgeschoven naar de nummer twee in dit nevenklassement.

Dat is Evenepoel, die op 28 seconden van de Noor staat. Toch zal Evenepoel morgen niet in de witte trui rijden. Dat heeft te maken met de regenboogtrui die om de schouders van de Belg hangt. Volgens UCI-artikel 2.6.018 vormen kampioenstruien een uitzondering op het dragen van klassementstruien als de renner niet zelf de daadwerkelijke leider is.

Portugees kampioen

Dat is Evenepoel niet, waardoor hij de trui doorspeelt aan João Almeida. De oplettende kijker heeft al gezien dat Almeida de afgelopen dagen de witte trui ook niet droeg, omdat hij momenteel Portugees kampioen is.

Ilan Van Wilder reed daarom de afgelopen dagen in het wit. Omdat de Belg vandaag moest lossen, is het nu de beurt aan Arensman om de witte trui te lenen als nummer vier.