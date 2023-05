Giro 2023: Evenepoel geïsoleerd in finale, maar ploegleider Lodewyck maakt zich geen zorgen

Het was toch een opvallend beeld in de finale van de vierde etappe van de Giro d’Italia: rozetruidrager Remco Evenepoel die volledig geïsoleerd zat op de Colle Mollela, de slotklim van de dag. Een collectieve off-day van Soudal Quick-Step? Ploegleider Klaas Lodewyck nuanceert dit in gesprek met VTM.

Soudal Quick-Step wist de koers lange tijd te controleren, maar in de finale was kopman Evenepoel op zichzelf aangewezen. “Dat komt ook door de start. Het ging op en af. We wisten de start te controleren, maar uiteindelijk zagen we wel dat er weinig ging gebeuren. We hebben de jongens dan ook korte beurten laten doen, om dan op kant te gaan. Ze kwamen daarna rustig binnen. We maken ons alleszins geen zorgen.”

Sterker, Lodewyck is juist erg tevreden over de uitkomst van de etappe. Evenepoel is na vandaag namelijk niet meer de leider in de koers, en dat brengt volgens de ploegleider alleen maar voordelen met zich mee. “Er moest iemand in de kopgroep zitten die zowel de roze als witte trui kon overnemen. Andreas Leknessund was dan ook de perfecte man.”

“Nu hoeft Remco ook niet meer naar het podium om de witte trui op te halen. We slaan twee vliegen in één klap. Het scheelt over een hele ronde toch zo’n anderhalve dag aan rust, als je niet dagelijks twee uur kwijt bent aan plichtplegingen.” Evenepoel staat nu tweede in het klassement, op 28 seconden van de nieuwe rozetruidrager Leknessund.