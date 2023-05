Geraint Thomas: “Valt nog niet veel te zeggen over de tegenstand”

De klassementsrenners hielden vandaag hun kruit droog in de Giro d’Italia. Ook Geraint Thomas hield zich koest op de afsluitende Colle Mollela. Toch was de Brit wel blij over het verloop van de rit. “Het was vandaag een echte etappe, het is altijd goed om die in de benen te hebben.”

Thomas keek na afloop met Eurosport terug op de vierde etappe. In de eerste koersuren was het nog alle hens aan dek voor de renners, maar nadat er een kopgroep wegreed was ook meteen de angel uit de koers. “Alles verliep volgens plan. Het is goed om een dergelijke rit in de benen te hebben. Ik heb er eigenlijk wel van genoten.”

Thomas besloot in de finale de andere klassementsrenners gewoon te volgen en hield zich verder afzijdig. Hij kan dan ook nog weinig zeggen over de waardeverhoudingen. “Ik kan nog niet veel zeggen over de tegenstand, toch zeker niet na de rit van vandaag. We bekijken het echt dag per dag. Ik kijk zeker niet te ver vooruit.”

“De benen voelden vandaag wel vrij goed aan. Ik hoop nog beter te worden, maar ik zal volgende week pas een antwoord krijgen. Voor nu loopt het wel goed.” Thomas staat nu zesde in het klassement. Zijn achterstand op de nieuwe rozetruidrager Andreas Leknessund bedraagt 1:26.