Remco Evenepoel niet rouwig om verlies roze trui: “Het was de bedoeling”

Remco Evenepoel start woensdag ‘gewoon’ weer in de regenboogtrui in de Giro. De Belg van Soudal-Quick Step heeft zijn roze trui in de vierde rit afgegeven aan Andreas Leknessund. “Daar ben ik niet rouwig om”, vertelt Evenepoel na afloop aan HLN.

“Ik volg op circa twintig seconden en sta tweede in de stand. Dat is nog altijd een goede plek. Het was de bedoeling om de trui weg te geven, zeker met oog op morgen en overmorgen.”

Over het gevoel was Evenepoel in deze eerste echte bergrit tevreden: “Het gevoel zat heel goed. Het was een superlastige wedstrijd. Maar het voelde niet lastig aan toen INEOS op kop begon te rijden. Ik ben heel content met het gevoel, blij dat we deze dag in hectische omstandigheden goed zijn doorgekomen.”

Dat Evenepoel alleen kwam te zitten de laatste kilometers, maakt hem niet uit. “Zolang ik erbij zit is het goed hè. Het was een superlastige openingsfase, dat hadden we wat onderschat.”