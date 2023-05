Giro 2023: Voorbeschouwing etappe 5 naar Salerno – Welke sprinters overleven?

De vijfde etappe in de Giro d’Italia is een echte overgangsrit. De klassementsrenners zullen niet wakker liggen van de hoogtemeters in deze etappe en de sprinters zullen deze dag als een halve kans beschouwen. Vooral in het eerste deel van de dag worden er de nodige hoogtemeters gemaakt. WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De etappe start in het Appenijnen-dorp Atripalda in de provincie Avellino. Met iets meer dan 11.000 inwoners is de Italiaanse gemeente niet zo groot, maar Atripalda heeft wel een rijke geschiedenis die teruggaat tot nog ver voor de Romeinse tijd. Herinneringen uit die periode zijn in het dorp tegenwoordig niet meer te zien, uit latere periodes wel. Zo is een Normandisch kasteel uit de elfde eeuw een van de grootste bezienswaardigheden.

Na de start in Atripalda volgt al vrij snel de eerste gecategoriseerde beklimming van de dag: de Passo Serra (3,8 kilometer aan 7,6 procent). Geen schrikbarende klim, wel een mooie gelegenheid voor een vroege vlucht om weg te rijden. Na de Passo Serra is het een continu op- en afrijden van niet gecategoriseerde heuvels. Na 73 kilometer is er dan de Guardia Dei Lombardi (8,4 kilometer aan 3 procent).

Op deze beklimming wordt meteen het hoogste punt van de dag bereikt: 977 meter. In de laatste honderd kilometer maakt het peloton vaart richting zeeniveau, naar Salerno. De niet-gecategoriseerde klim naar Oliveto Cetro (2,9 kilometer aan 7,9 procent) na 115 kilometer is nog even pittig, maar daarna zijn er voornamelijk nog vlakke of dalende kilometers naar de meet.

Sprinters hopen in havenstad Salerno om de zege te kunnen sprinten, maar zijn de hoogtemeters in het eerste deel van de etappe niet te veel van het goede? Renners in de vlucht zullen in ieder geval kansen zien.

Officieuze start: 12.40 uur

Officiële start: 12.55 uur

Finish: Tussen 17.00-17.25 uur

Afstand: 171 kilometer

Favorieten

We hebben deze Giro al een rit gehad die enigszins vergelijkbaar is met de etappe naar Salerno. We doelen op rit drie, naar Melfi. Hoewel het venijn hem toen in de staart zat en nu vooral de beginfase zwaar is, lijken dezelfde soort renners kans te maken op de zege. Sprinters dus, maar niet de pure sprinters. Voor mannen als Mark Cavendish en David Dekker gaat het niet eenvoudig worden om de hellingen in de eerste 120 kilometer te overleven. Bovendien is het na de de Passo Serra (3,8 kilometer aan 7,6 procent), de laatste klim van de dag, ook niet meer extreem ver na de finish. Pas de laatste vijftig kilometer zijn in dalende lijn dan wel vlak. Daar gaat het niet meer stilvallen.

Team DSM, dat het roze van Andreas Leknessund te verdedigen heeft, zal de vroege vlucht niet te veel ruimte willen geven. Trek-Segafredo, Alpecin-Deceuninck en Jayco AlUla hebben daar ook baat bij. Zij zullen daarnaast de pees erop willen leggen om een deel van de snelle mannen lossen. Met Mads Pedersen, Kaden Groves en Michael Matthews hebben deze teams namelijk stuk voor stuk een renner in de rangen die wel een heuveltje over kan. En als een deel van de concurrenten eraf is, wordt het natuurlijk makkelijker sprinten.

Mads Pedersen is op papier misschien wel de snelste van de drie. In Melfi kreeg hij klop van Michael Matthews, maar daar maakte de Deen naar eigen zeggen een foutje. Hij reageerde te laat op de aanzet van de Australiër. Bovendien is de aankomst in Salerno vlak, wat Pedersen waarschijnlijk beter ligt dan Matthews. Die laatste heeft toch het liefst een hellende aankomststrook. Als beiden in het pak zitten dat gaat sprinten in Salerno, is Pedersen dus in het voordeel.

De krachtpatser van Trek-Segafredo heeft anderzijds wel wat meer moeite met de klimmetjes dan Matthews, zoals ook bleek in rit drie. Bij een harde openingsfase zal de Deen dus meer lijden dan de Australiër en bij een écht hard begin zou hij zelfs overboord kunnen gaan. Op weg naar Melfi zaten er per slot van rekening ook nog zo’n zeventig à tachtig renners in het peloton toen Pedersen (eventjes) afhaakte.

Misschien combineert Kaden Groves wel het beste van Pedersen en Matthews. De renner van Alpecin-Deceuninck kan massasprints winnen én kan serieus goed omhoog. Dat laatste liet hij bijvoorbeeld zien in de Volta Limburg Classic, waar hij na een loodzware koers als winnaar over de streep kwam. In de Ronde van Catalonie won hij keer de sprint van een omvangrijke groep. Deze Giro kwam hij wel twee keer net tekort, maar met twee derde plaatsen is de Australiër wel constant te noemen. Komt nu de uitschieter?

Groves was in de rit naar Lago Laceno een van de weinige sprinters die niet in de bus eindigde, maar ervoor. Hij was echter niet de enige. Ook Pascal Ackermann kwam voor de groep met sprinters binnen. Hoewel het slechts een paar minuten waren, laat het wel zien dat de Duitser behoorlijk goed klimt deze Giro. Dinsdag stak hij zijn neus nog aan het venster toen het – bergop – al flink koers was geweest. Goed (of tenminste redelijk goed) klimmen is echter alleen een voorwaarde voor succes in Salerno, nog geen garantie. Daar zijn vooral ook snelle benen voor nodig. De laatste jaren lijken die steeds vaker afwezig bij Ackermann, maar zijn zesde plaats in San Salvo laat alvast wel zien dat hij zich er nog steeds tussen wil smijten.

In San Salvo eindigde trouwens een andere Duitser op plek vijf, Marius Mayrhofer. Ook hij kan een klimmetje aan, anders win je niet de Cadel Evans Great Ocean Road Race. In Melfi zat hij echter niet bij de eerste groep. Maar nu Team DSM het roze veroverd heeft, zal de ploeg in de winning mood zijn. Wie weet kan Mayrhofer daar van profiteren, al wordt een deel van zijn trein wellicht wel opgerookt in de achtervolging op de vluchters.

Waarom hebben we het over de nummers vijf en zes van San Salvo, als we het ook over de winnaar kunnen hebben? Jonathan Milan sprintte zondag op indrukwekkende wijze naar zijn eerste zege in een grote ronde. De puntentruidrager moest eraf in de rit naar Melfi, maar als de koersontwikkelingen gunstiger zijn op weg naar Salerno, kan hij zomaar eens voor zijn tweede overwinning in deze Giro kunnen boeken. De snelheid is er wel.

Fernando Gaviria lijkt die snelheid ook terug te hebben gevonden in dienst van Movistar, na enkele mindere jaren. In aanloop naar de Giro verzamelde de Colombiaan de nodige ereplaatsen en wist hij twee keer te winnen. Zo sprintte hij nog naar de zege in een behoorlijk lastige rit in de Ronde van Romandië. Gaviria, die zevende werd in San Salvo en in Melfi niet overleefde, zal zijn zinnen op de rit naar Salerno hebben gezet. Het is namelijk alweer van 2019 geleden dat hij nog een rit in een grote ronde heeft gewonnen. Destijds won hij de Giro-rit naar Orbetello, een rit die qua profiel wel wat gelijkenissen vertoont met de rit naar Salerno.

Niccolò Bonifazio finishte in San Salvo één plekje achter Gaviria, als achtste. De 29-jarige coureur was daarmee niet de beste renner van Intermarché-Circus-Wanty, want Arne Marit kwam als vierde over de streep. De rit naar Salerno lijkt echter geschikter voor Bonifazio, die behoorlijk goed bergop gaat. Als Marit niet overleeft, kan de Italiaan voor eigen kansen gaan. In de Ronde van Sicilië boekte hij nog dagsucces in een rit met een vergelijkbaar karakter als deze.

Voor Italië zou Simone Consonni – elfde in San Salvo – ook nog kunnen scoren. Normaal gesproken gaat hij goed omhoog, maar de laatste weken wil het niet echt vlotten. Magnus Cort is ook nog op zoek naar zijn beste benen. De 30-jarige Deen kende dit seizoen een goede start, waarbij hij vooral indruk maakte in de Volta ao Algarve, maar daarna liep het wat minder. In de rit naar Melfi moest hij ook al vroeg lossen. Het kan bij Cort echter ook zomaar weer de andere kant op vallen, waardoor hij altijd een gevaarlijke klant blijft.

Wat de snelle mannen betreft, moeten de volgende namen ook nog genoemd worden: Jake Stewart (Groupama-FDJ), Andrea Vendrame (AG2R Citroën), Filippo Fiorelli (Green Project-Bardiani CSF-Faizanè), Davide Ballerini (Soudal Quick-Step) en Vincenzo Albanese (Green Project-Bardiani CSF-Faizane), die in de vierde rit wel een jasje heeft uitgedaan. Hij zat namelijk mee met de ‘vroege’ vlucht.

Indien een vroege vlucht in de openingsfase wegrijdt en de sprintersploegen geen aanstalten maken om het gat te dichten, dan behoren Gianni Moscon, Samuele Battistella, Luis León Sánchez (Astana Qazaqstan), Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), Lorenzo Rota, Laurenz Rex (Intermarché-Circus-Wanty) en Mads Würtz Schmidt (Israel-Premier Tech) tot de kanshebbers.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Kaden Groves

*** Mads Pedersen, Michael Matthews

** Jonathan Milan, Fernando Gaviria, Pascal Ackermann

* Simone Consonni, Magnus Cort, Niccolò Bonifazio, Marius Mayrhofer

Giro 2023: Deelnemerslijst

Weer en TV

Het wordt woensdag hondenweer tussen Atripalda en Salerno: het is bewolkt en regent de hele dag pijpenstelen. De temperatuur loopt op tot zo’n 19 graden Celsius en de wind (3 Beaufort) komt uit het zuiden.

Eurosport zendt de hele Giro d’Italia van start tot finish uit. Woensdag begint de uitzending om 12.20 uur.