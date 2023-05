Jumbo-Visma na eerste ‘bergrit’: “Als team laten zien dat we goed in orde zijn”

De eerste bergetappe van de Giro d’Italia leverde niet het gewenste spektakel op tussen de klassementsrenners, maar Jumbo-Visma was na afloop desalniettemin tevreden. “Het was ook een beetje aftasten van hoe goed iedereen is”, blikt ploegleider Marc Reef terug op de finale.

De favorieten hielden elkaar op de Colle Mollela, de laatste klim van de dag, in bedwang. Jumbo-Visma was met kopman Primož Roglič, Koen Bouwman en Sepp Kuss nog goed vertegenwoordigd. Dat zag ook ploegleider Reef. “De langverwachte strijd voor de vlucht van de dag kwam er ook. Daarin hielden wij ons afzijdig, maar het viel nooit stil. We hebben Primož altijd goed van voren gehouden”, laat hij weten op de website van zijn werkgever.

“Ik denk dat elke ploeg die rijdt voor een klassement deze situatie wel prima vond. Het was ook een beetje aftasten van hoe goed iedereen is. We zaten er in de grote groep met Koen, Sepp en Primož goed bij. We hebben als team laten zien dat we goed in orde zijn. De komende bergetappes kunnen we met veel vertrouwen ingaan”, aldus Reef.

Koen Bouwman: “We laten zien dat we klaar zijn voor wat komen gaat”

Koen Bouwman zat er dus ook nog bij in de finale en spurtte nog naar een zevende plek. “Als je vandaag mee zat in de vlucht, dan kon je voor de rit en de roze trui gaan. Het was hollen en stilstaan, want er was animo van heel veel renners. Het was een typische zware Giro-rit. En toch was het een supermooie etappe.”

“Het was voor iedereen afzien, eigenlijk de gehele etappe”, vervolgt de winnaar van de bergtrui van de Giro van 2022. “In de finale zaten Sepp en ik nog goed bij Primož, dus daar kunnen we tevreden mee zijn. Primož voelde zich prima, maar het was vooral een dag om goed door te komen. We laten zien dat we klaar zijn voor wat komen gaat.”