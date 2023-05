Paret-Peintre boekt grootste zege uit carrière: “Het was echt ontzettend zwaar”

Aurélien Paret-Peintre won in zijn loopbaan al de GP de la Marseillaise en een rit in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, maar boekte vandaag de grootste zege uit zijn nog jonge carrière. De Fransman rekende in de vierde etappe van de Giro d’Italia af met medevluchter Andreas Leknessund.

Paret-Peintre was na de finish in het flashinterview uiteraard dolgelukkig met zijn derde profoverwinning. “De Giro d’Italia is mijn hoofddoel en ik heb in aanloop naar de ronde echt ontzettend hard getraind. We wisten dat het vandaag voor de vluchters zou zijn. Het doel in deze Giro is om als ploeg etappes te winnen, maar ook om een goed klassement te rijden.”

Na vier dagen heeft AG2R Citroën dus al een eerste ritzege binnen, met dank aan de 27-jarige Paret-Peintre. De Fransman werd in de finale wel tot het uiterste gedreven door zijn medevluchter Leknessund, maar kwam dus als winnaar uit de strijd. “Het was al superlastig om überhaupt mee te zitten in de vlucht en het bleef erg zwaar tot aan de finish. Ik ben echt heel erg blij!”

“Ik weet dat ik sneller ben dan Leknessund in een sprint. We hebben tot de finish goed samengewerkt. Hij pakt geloof ik de roze trui. Ik denk dat iedereen blij is”, sluit de ritwinnaar af.