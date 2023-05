Barguil komt er niet aan te pas in finale: “Ik wist al snel hoe laat het was”

Warren Barguil begon in kansrijke positie aan de Colle Mollela, de laatste klim in de vierde etappe van de Giro d’Italia, maar trapte al snel op zijn adem. “Ik voel me nog niet geweldig. Ik hoop dat mijn conditie in de loop van deze Giro nog zal verbeteren.”

Barguil wist na een paar doldwaze openingsuren – met zes renners – een vlucht op poten te zetten. De renner van Arkéa-Samsic begon in het gezelschap van Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën), Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck), Amanuel Ghebreigzabhier en Toms Skuijns (Trek-Segafredo) en Andreas Leknessund (Team DSM) aan de laatste klim van de dag.

Barguil voelde echter al snel hoe laat het was. “Ik had al snel door dat het niet ging lukken. Ik voelde me vandaag al weer wat beter, maar ik heb zeker nog geen geweldig gevoel op de fiets. Ik heb dit wel nodig om beter te worden, ik moet een keer meezitten in een ontsnapping. Voor de start had ik er geen vertrouwen in, maar ik bleek toch in staat om mee te springen.”

“Ik probeerde het gewoon, in de hoop dat het beter zou gaan in de finale. Dat kan altijd gebeuren in de koers, maar dat was vandaag helaas niet het geval. Gelukkig duurt deze Giro nog erg lang”, houdt Barguil de moed erin.