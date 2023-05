Andreas Leknessund in de roze trui: “Echt super speciaal”

Andreas Leknessund heeft vanmiddag de roze trui overgenomen van Remco Evenepoel. Na de finish was de Noor, ondanks de gemiste etappezege, zeer emotioneel: “Het is super speciaal om de roze trui te hebben.”



“Het plan was aanvankelijk om voor de ritzege te gaan, maar in mijn achterhoofd wist ik ook dat de roze trui mogelijk zou zijn. Om die dan ook echt te pakken, is ongelooflijk”, vertelt de Noor van Team DSM in het flashinterview.

Leknessund leek op drie kilometer van de meet zelfs nog even voor een dubbelslag te gaan, toen hij Aurélien Paret-Peintre voor even achterliet. “Ik ging even all-in, maar uiteindelijk keerde hij nog terug.”

“Dit is gewoon de Giro d”Italia. De afgelopen dagen heb ik naar de roze trui gekeken en elke keer dacht ik: wat een mooie trui”, eindigt hij. “Nu mag ik hem voor ten minste een dag dragen.”