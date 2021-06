Dit weten we over de zaak Nick Nuyens vs Wout van Aert

Ondanks een vrijspraak in eerste aanleg heeft het Antwerpse arbeidshof vandaag beslist dat Wout van Aert wel degelijk zijn contract met Sniper Cycling op onrechtmatige wijze heeft verbroken. Van Aert is veroordeeld voor een verbrekingsvergoeding van 662.000 euro en gerechtskosten. Een woordje uitleg…

Wat vooraf ging

Eind 2016:

Nick Nuyens en zijn toenmalige zakenpartner Chris Compagnie nemen een deel van het veldritteam Crelan-Vastgoedservice over. Worden mee in de deal betrokken: Wout van Aert, Tim Merlier, ploegleider Niels Albert en sponsor Crelan. Voor Van Aert een stap in de goede richting, want Veranda’s Willems-Crelan (zo zal de ploeg heten) wordt een ProTeam. Van Aert en Merlier kunnen daardoor proeven van een mooier wegprogramma dan bij het continentale Vastgoedservice.

Nuyens en Compagnie nemen daarnaast ook het Veranda’s Willems-team over. Inclusief sponsor Veranda’s Willems en een aantal renners, waaronder Timothy Dupont, Elias Van Breussegem en Dries De Bondt. Met Stijn Devolder en Huub Duijn wordt nog wat extra ervaring in huis gehaald.

November 2017:

Nadat eerder al de Felt-wegfietsen van het team onder vuur lagen, duikt een verhaal in de Belgische media op over verregaande spanningen tussen Van Aert en Nuyens. Die zouden groter zijn dan de buitenwereld tot dan toe vermoedde. De ‘trage’ Felt-fiets (wegrenners reden in de klassiekers met crosskaders) bleef een item, maar ook de logistieke aanpak vanuit de ploeg zinde Van Aert niet.

“Laat het ons erop houden dat ik niet honderd procent gelukkig ben”, wilde Van Aert de situatie toen nog niet op de spits drijven. Volgens Nick Nuyens was er niets aan de hand. In de wandelgangen zou Van Aert toen contact gehad hebben met Lotto Soudal, maar dat deed de renner als een kwakkel af. “Niets van aan. Ik lig trouwens onder contract tot eind 2019.”

Juli 2018:

Na zijn eerste – succesvolle – voorjaar op de weg, is Van Aert plots gegeerd door een aantal WorldTour-teams. Al heeft hij nog een contract tot eind 2019, tijdens de Tour de France wordt bekend dat hij vanaf 1 januari 2020 voor Team Jumbo zal uitkomen. Hij tekent er een overeenkomst voor drie jaar. Ook Nuyens deed in die periode Van Aert nog een “moeilijk te weigeren” voorstel, maar de relatie bleek toen al té verzuurd. Van Aert zelf gaf aan dat hij alleen in een WorldTour-team een stap hogerop kon zetten.

Snel na de bekendmaking stuurt Sniper Cycling, de bvba waarin Veranda’s Willems-Crelan is ondergebracht, een persbericht rond dat Van Aert zijn contract bij de ploeg (tot eind 2019) zal uitdoen. Dat wordt ook bevestigd door de renner.

Augustus 2018:

Nick Nuyens heeft, ondanks dat Van Aert nog een jaar onder contract ligt, hoofdsponsor Veranda’s Willems niet kunnen overtuigen zijn partnership te verlengen en moet op zoek naar een nieuwe sponsor. Op 1 augustus komt een officieel persbericht vanuit het Ierse Aqua Blue Cycling dat er een fusie komt met Veranda’s Willems-Crelan. Dat wordt nog dezelfde dag ontkend door Nuyens’ team.

Eind augustus lekt uit dat er een fusie van de ploeg met Roompot-Nationale Loterij zit aan te komen. Dit nieuws wordt wel bevestigd vanuit Sniper Cycling. Het team zal Roompot-Crelan heten, mét Wout van Aert één jaar (2019) als kopman. Wout van Aert geeft aan zich gebruikt en misbruikt te voelen. Een fusie met Roompot ziet hij niet zitten.

September 2018:

Wout van Aert verbreekt zijn contact met Sniper Cycling met onmiddellijke ingang. Er zouden zich feiten voorgedaan hebben die dat ontslag verantwoorden. Later leerden we dat dat enerzijds ging over “ernstige tekortkomingen” en “absoluut ontoelaatbare praktijken”, in combinatie met een directe aanleiding:

Sniper Cycling zou aan Niels Albert gevraagd hebben een document op te stellen over de samenwerking met Van Aert, waarbij Albert onder druk werd gezet om Van Aert in een slecht daglicht te stellen. Vanaf dan werd duidelijk dat het vermeende sprookjeshuwelijk zou uitdraaien op een vechtscheiding. Sniper Cycling gaf aan een schadeclaim van in totaal 1,2 miljoen euro te vorderen.

Winter 2018-2019

Van Aert werkt het veldritseizoen af met eigen sponsors. Na afloop verhuist hij naar Jumbo-Visma, een jaar vroeger dan oorspronkelijk voorzien.

De rechtzaak

Oktober 2019:

Niels Albert, die wilde vertrekken bij de ploeg, verklaarde in de rechtbank het volgende: “Nuyens vroeg waarom ik zou stoppen. Hij vroeg me om in de motivatie te melden dat de reden de verandering van Wouts karakter was. Het moest overkomen alsof Van Aert de reden van mijn vertrek vormde. Ik heb Nick gezegd dat ik dat onmogelijk kon doen, omdat ik drie goede jaren had gehad met Van Aert.”

Volgens Van Aerts advocaat Walter Van Steenbrugge kwam dat neer op “aanzetten tot valsheid in geschrifte.” Volgens Nuyens’ advocaat Rudi Desmet “was alles in scène gezet om vroegtijdig te kunnen vertrekken.” De arbeidsrechtbank volgde echter de versie van Van Aert. Die ontsnapte zo aan de monsterboete, al gaf Nuyens meteen aan het daar niet bij te laten en in beroep te gaan bij het arbeidshof in Antwerpen.

Juni 2021:

Het arbeidshof in Antwerpen vindt dat men Nuyens niet kan verwijten dat hij Albert vroeg dit op papier te zetten. En het acht het niet bewezen dat Nuyens hierbij ongeoorloofde intenties had. Het stelt evenmin enige ongeoorloofde druk op Niels Albert vast. Conclusie: het hof besluit dat Sniper Cycling geen ernstige fouten beging, waardoor het ontslag wegens dringende redenen onterecht is en doet de uitspraak van de arbeidsrechtbank in Mechelen teniet.

De geëiste vergoeding van 1,2 miljoen euro vond het hof er dan ook weer over. Bij de berekening van de vergoeding worden het prijzengeld en de startgelden immers niet in aanmerking genomen. Het arbeidshof veroordeelt Van Aert tot een verbrekingsvergoeding van 662.404,31 euro.

De eis van Sniper Cycling tot een vergoeding wegens rechtsmisbruik en/of misbruik van ontslagrecht, wijst het hof ook af. Sniper beweerde dat door het foutieve optreden van Van Aert de ploeg ophield te bestaan as ProTeam en dat er belangrijke sponsors zijn weggelopen. Volgens het hof kon Sniper geen schade bewijzen die verschilt van deze veroorzaakt door het ontslag zelf.

Hoe het nu verder gaat

Hiermee is de kous niet af. Van Aerts raadsman Van Steenbrugge reageerde meteen. “De interpretatie van het hof wijkt 180° af van het oordeel van de arbeidsrechtbank in Mechelen”, aldus Van Steenbrugge aan Het Laatste Nieuws. “Wat ik bijvoorbeeld niet in het arrest vind, is dat door Niels Albert een verklaring van Van Aert werd gevraagd om van de opzeggingsvergoeding af te geraken.”

“Dat was een valse verklaring in ruil voor centen. Stel u maar eens voor dat een werknemer in opdracht van zijn baas een andere werknemer in diskrediet brengt, dan zouden de vakbonden op alle barricades staan als dat ongestraft zou blijven. Dat is voor een stuk wat hier gebeurd is en dat mis ik in het arrest van het arbeidshof. Wout heeft mij gevraagd de mogelijkheden om in Cassatie te gaan te onderzoeken. Dat rechtsmiddel staat nog open en ik verwacht dat Cassatie hier het laatste woord over zal hebben.”

Rudi De Smet, de raadsman van Nuyens, vertelde dat zijn cliënt nu vooral opgelucht is en heeft het over eerherstel. “Hiermee is Nick Nuyens volledig vrijgepleit. Het is nu duidelijk dat hij geen fouten heeft gemaakt.”

Wordt dus vervolgd…