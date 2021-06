Van Aert moet €662.000 betalen aan Nick Nuyens: “Wout gaat het hier niet bij laten”

Het kamp Nick Nuyens is door het Arbeidshof in Antwerpen in het gelijk gesteld in de zaak tegen Wout van Aert. Die laatste verbrak op 17 september 2018 zijn contract met Sniper Cycling BVBA, de ploeg van Nuyens waar Van Aert toen voor reed. Van Aert moet Nuyens een verbrekingsvergoeding van 662.000 euro betalen.

Nuyens sleepte Van Aert in 2018 voor de arbeidsrechtbank, nadat Van Aert zijn lopende contract bij het Veranda’s-Willems van Nuyens opzegde wegens dringende redenen en een vertrouwensbreuk. Nuyens eiste een schadevergoeding van 1,1 miljoen euro, maar Van Aert ging op 26 november 2019 vrijuit bij de arbeidsrechtbank in Mechelen.

De rechtbank in Mechelen oordeelde dat er wel degelijk dringende ontslagredenen voor Van Aert waren, waardoor de Lillenaar werd vrijgesproken. Nuyens kon echter nog in hoger beroep gaan bij het Arbeidshof in Antwerpen. Dat deed hij met succes. De beëindiging van de arbeidsovereenkomst werd ongegrond verklaard.

Die oordeelt dat de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens dringende reden onterecht is en dat Van Aert zijn vroegere werkgever een schadevergoeding moet betalen. Die som is vastgesteld op 662.000 euro, waar de verdediging van Nuyens bij het hoger beroep 1,2 miljoen euro eiste. Van Aert, sinds 2019 actief voor Jumbo-Visma, moet ook de gerechtskosten betalen. Cassatie

Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Van Aert, vermoedt dit nog niet het definitieve einde van de zaak is. Hij denk dat er nog gerechtelijke stappen zullen volgen, zo zegt hij in gesprek met de verzamelde pers: “Wout van Aert kennende gaan we het hier niet bij laten. Dit voelt onrechtvaardig aan. De kans is heel groot dat we naar Cassatie gaan.”