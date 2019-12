Dit moet je weten van de Jumbo-Visma-presentatie vrijdag 20 december 2019 om 16:00

Op het hoofdkantoor van sponsor HEMA in Amsterdam hield Jumbo-Visma vandaag de teampresentatie, waarin teruggekeken werd op afgelopen seizoen maar vooral ook vooruitgeblikt werd op komend jaar. WielerFlits zet de belangrijkste zaken op een rij!

Wie zijn de kopmannen in de grote ronden?

Giro d’Italia

George Bennett krijgt de kans om zich te bewijzen als kopman in de Giro. De Nieuw-Zeelander is in de rittenkoers al eens als achtste geëindigd vorig jaar, op ruim dertien minuten van eindwinnaar Chris Froome. Hij krijgt het gezelschap van Dylan Groenewegen, die zijn kans waagt in de sprints. “Het liefst doe ik elk jaar alle drie de grote ronden, maar je moet ook kijken: wat past het best bij mij?”, zei Groenewegen. “We waren er vrij snel uit dat ik heel graag de Giro wil doen.”

Selectie Jumbo-Visma voor Giro d’Italia 2020

George Bennett

Koen Bouwman

Dylan Groenewegen

Lennard Hofstede

Amund Grøndahl Jansen

Paul Martens

Antwan Tolhoek

Mike Teunissen

Tour de France

Jumbo-Visma begint in de sterkst mogelijke opstelling aan de Tour de France, namelijk met Tom Dumoulin, Steven Kruijswijk en Primož Roglič als kopmannen. “De doelstelling is absoluut om de Tour te winnen. Vol erop, met drie kopmannen!”, zei Dumoulin, de nummer twee van de Tour van vorig jaar. “Het was heel mooi om erachter te komen dat we er alle drie hetzelfde in staan.” Wout van Aert, afgelopen jaar ritwinnaar in Albi, mag zich opmaken voor zijn tweede Tour.

Selectie Jumbo-Visma voor Tour de France 2020

Wout van Aert

Laurens De Plus

Tom Dumoulin

Robert Gesink

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Primož Roglič

Tony Martin

Vuelta a España

Steven Kruijswijk is voor de Vuelta a España de aangewezen kopman. Vorig jaar was hij vierde in het eindklassement, maar afgelopen seizoen moest hij de rittenkoers vroegtijdig verlaten. Dylan Groenewegen rijdt naast de Giro ook in Spanje en focust zich op dagsuccessen. Groenewegen: “Vier jaar geleden kwam ik bij de ploeg en toen zei ik dat ik alle grote ronden ritten wil winnen. Dan wordt dit wel een heel mooi jaar om dat te gaan doen.”

Selectie Jumbo-Visma voor Vuelta a España 2020

Koen Bouwman

Jos van Emden

Robert Gesink

Dylan Groenewegen

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Tony Martin

Mike Teunissen

Wat gaat Dylan Groenewegen doen?

Na vier Tourdeelnames laat Dylan Groenewegen de Franse rittenkoers ditmaal links liggen en kiest hij voor de Giro d’Italia en de Vuelta a España, waar hij voor het eerst zijn opwachting gaat maken. De focus is dezelfde, namelijk etappezeges scoren. Als hem dat lukt, schaart hij zich bij het lijstje renners die in alle grote ronden successen hebben geboekt. Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo en Brugge-De Panne staan eveneens op zijn programma.

De sprinter verlengde onlangs zijn doorlopende contract bij de ploeg tot eind 2023. “Dan ligt er op tafel: wat wil je nog allemaal bereiken in je carrière?”, vertelt zijn ploegleider Merijn Zeeman. “Daar is hij heel duidelijk in: zoveel mogelijk wedstrijden winnen en etappes winnen in grote ronden. Hij gaat met de best mogelijke hulp naar de Giro en de Vuelta. De Vuelta begint met een ploegentijdrit in Nederland. Een start in eigen land met twee kansen voor Dylan: daar willen we succesvol zijn.”

Hoe staat het met Wout van Aert?

Wout van Aert is toe aan zijn tweede seizoen bij de ploeg en voelt zich er intussen helemaal thuis. “De mentaliteit past bij me”, vertelde hij tijdens de ploegpresentatie. Binnenkort keert hij naar alle waarschijnlijkheid terug in wedstrijdverband in de Azencross van Loenhout na zijn lelijke valpartij in de Tour de France. “Maandag heb ik mijn laatste check-up. Daar hoop ik groen licht te krijgen.” Na het crossseizoen gaat hij zich richten op het Vlaamse voorjaar.

“Daar hoop ik mijn topniveau te halen en helemaal hersteld te zijn van mijn blessure. Met Amund Grøndahl Jansen en Mike Teunissen hebben we een sterke ploeg. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn voor mij de mooiste koersen en wellicht ben ik pas tegen dan weer helemaal top. Nu loop alles top, maar de laatste procentjes zijn het zwaarst.” Later in het seizoen wil hij opnieuw pieken in de Tour de France, waar hij zijn tweede opwachting gaat maken.

Hoe ziet het klassieke voorjaar eruit?

Wout van Aert, Mike Teunissen en Amund Grøndahl Jansen zetten vooral in op de Vlaamse races. Van Aert en Teunissen hebben de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix daarin als belangrijke doelen aangestipt. Grøndahl Jansen zal vooral in een dienende rol starten. In de heuvelkassiekers richt Jumbo-Visma zich op Tom Dumoulin en Primož Roglič. Beide renners rijden de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, Dumoulin start ook in de Amstel Gold Race.

“We hebben gezien dat Primož zich aan het ontwikkelen is in de eendagswedstrijden. Ook Tom krijgt een warm gevoel van dat werk. Het past in de kalender en ook bij de teamdoelstellingen. Het is een mooie volgende stap dat we met een sterke ploeg goed voorbereid die wedstrijden kunnen rijden.”, zegt ploegleider Merijn Zeeman. Dumoulin beaamt dat. “Die klassieke periode heeft een plekje in mijn hart, vooral de Amstel Gold Race natuurlijk.”

Voorlopige wedstrijdprogramma’s

Wout van Aert: Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Tour de France

Tom Dumoulin: Volta a Valenciana, Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo, Ronde van het Baskenland, Amstel Gold Race, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, Tour de France

Dylan Groenewegen: Tirreno-Adriatico, Milaan-San Remo, Brugge-De Panne, Giro d’Italia, Vuelta a España

Steven Kruijswijk: Parijs-Nice, hoogtestage, Critérium du Dauphiné, hoogtestage, Tour de France, Vuelta a España

Primož Roglič: Parijs-Nice, Ronde van het Baskenland, Waalse Pijl, Luik-Bastenaken-Luik, Tour de France