Wout van Aert piekt naar klassiek voorjaar en Tour de France vrijdag 20 december 2019 om 13:55

Wout van Aert heeft twee periodes waar hij op zijn best wil zijn komend seizoen. Eerst mikt hij op het klassieke voorjaar, en dan met name de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. Daarna werkt hij toe naar de Tour de France.

Van Aert staat dicht bij zijn rentree na zijn zware val vijf maanden terug in de Tour. Volgende week tijdens de Azencross van Loenhout staat zijn terugkeer gepland. Hij kijkt uit naar zijn heroptreden in koersverband. “Maandag heb ik mijn laatste check-up. Daar hoop ik groen licht te krijgen.” Na het crossseizoen gaat hij zich richten op het klassieke voorjaar.

“Daar hoop ik mijn topniveau te halen en helemaal hersteld te zijn van mijn blessure. Met Amund Grøndahl Jansen en Mike Teunissen hebben we een sterke ploeg. De Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn voor mij de mooiste koersen en wellicht ben ik pas tegen dan weer helemaal top. Nu loop alles top, maar de laatste procentjes zijn het zwaarst.”

Later in het seizoen wil hij opnieuw pieken in de Tour de France, waar hij zijn tweede opwachting gaat maken. “Daar ga ik rijden in dienst van de ploeg en mee de eindzege najagen.”