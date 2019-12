Jumbo-Visma stuurt Dumoulin, Roglic en Kruijswijk naar de Tour vrijdag 20 december 2019 om 14:15

De kogel is door de kerk: Jumbo-Visma begint in zijn sterkst mogelijke opstelling aan de Tour de France. De Nederlandse WorldTour-ploeg liet op de teampresentatie in Amsterdam weten dat Tom Dumoulin, Primož Roglič en Steven Kruijswijk zullen deelnemen aan de Ronde van Frankrijk 2020.

Nadat eerst al werd aangekondigd dat Primož Roglič een gooi gaat doen naar de eindwinst in de Tour, werd bekendgemaakt dat ook Steven Kruijswijk en Tom Dumoulin aan de start staan van de Franse rittenkoers. Zij vormen de drie kopmannen van de ploeg en worden door Wout van Aert, Laurens De Plus, Robert Gesink, Sepp Kuss en Tony Martin bijgestaan.

Kruijswijk, de nummer drie van de afgelopen Tour, is fysiek weer de oude nadat hij vroegtijdig de Vuelta moest verlaten na een valpartij. “In het najaar reed ik al een aantal koersen om mijn knie te testen. Sinds december ligt de focus volledig op 2020. De Tour is goed bevallen afgelopen jaar en ik heb zin om er weer heen te gaan. Ook rijdt hij later nog de Vuelta a España.

Ook nieuwkomer Dumoulin rijdt de Tour, voor de zesde keer in zijn carrière. Vorig jaar werd hij de nummer twee in de Franse rittenkoers achter Geraint Thomas. De Giro d’Italia, die hij in 2017 wist te winnen, laat hij links liggen. Hij hoopt na de Tour op deelname aan de Olympische Spelen.

Tourselectie Jumbo-Visma in 2020

Wout van Aert

Laurens De Plus

Tom Dumoulin

Robert Gesink

Steven Kruijswijk

Sepp Kuss

Primož Roglič

Tony Martin

Voorlopig programma Tom Dumoulin in 2020 Volta a Valenciana (5 februari – 9 februari)

Tirreno-Adriatico (11 maart – 17 maart)

Milaan-San Remo (21 maart)

Ronde van het Baskenland (6 april – 11 april)

Amstel Gold Race (19 april)

Waalse Pijl (22 april)

Luik-Baskenaken-Luik (26 april)

Tour de France (27 juni – 19 juli)

Voorlopig programma Steven Kruijswijk in 2020 Parijs-Nice (8 maart – 15 maart)

Critérium du Dauphiné (31 mei – 7 juni)

Tour de France (27 juni – 19 juli)

Vuelta a España (14 augustus – 6 september)

Voorlopig programma Primož Roglič in 2020 Parijs-Nice (8 maart – 15 maart)

Ronde van het Baskenland (6 april – 11 april)

Waalse Pijl (22 april)

Luik-Baskenaken-Luik (26 april)

Tour de France (27 juni – 19 juli)