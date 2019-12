George Bennett trekt als rondekopman naar Giro d’Italia vrijdag 20 december 2019 om 14:33

Jumbo-Visma stuurt zijn drie rondetoppers Tom Dumoulin, Primož Roglič en Steven Kruijswijk naar de Tour de France, wat betekent dat George Bennett de kans krijgt om zich te bewijzen als rondekopman in de Giro d’Italia. Hij zal het gezelschap krijgen van onder meer Dylan Groenewegen, die zijn kans waagt in de massasprints.

Helemaal nieuw is het kopmanschap niet voor Bennett, aangezien de Nieuw-Zeelander in 2018 al eens zijn kans mocht gaan in de Ronde van Italië. De 29-jarige klimmer eindigde toen als achtste in de stand, op ruim dertien minuten van eindwinnaar Chris Froome. Bennett zal bergop vooral het gezelschap krijgen van Antwan Tolhoek en Koen Bouwman.

Jumbo-Visma mikt in de Giro 2020 echter op meerdere scenario’s. Zo hoopt Dylan Groenewegen meerdere sprintetappes te winnen. De razendsnelle Amsterdammer kan rekenen op een heuse sprinttrein bestaande uit Lennard Hofstede, Amund Grøndahl Jansen en laatste man Mike Teunissen, die in de voorbije Tour naar de eerste ritzege en gele trui wist te snellen.

Paul Martens is de achtste en laatste renner die is geselecteerd voor de Giro. De Duitse wegkapitein heeft als taak om Groenewegen bij te staan in de vlakke etappes. “We geloven heel erg in George”, zo vertelt sportief manager Merijn Zeeman. “Hij heeft al mooie wedstrijden gewonnen. Hij heeft weliswaar een ander palmares dan Kruijswijk, Dumoulin en Roglič, maar we gaan voor het hoogst haalbare binnen zijn mogelijkheden.”

Giroselectie Jumbo-Visma in 2020

George Bennett

Koen Bouwman

Dylan Groenewegen

Lennard Hofstede

Amund Grøndahl Jansen

Paul Martens

Antwan Tolhoek

Mike Teunissen