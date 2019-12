Geen Tour voor Dylan Groenewegen, focus op Giro-Vuelta vrijdag 20 december 2019 om 13:43

Dylan Groenewegen zal komend jaar niet aan de start staan van de Tour de France. De sprinter van Jumbo-Visma zal voor het eerst zijn opwachting maken in de Giro d’Italia en de Vuelta a España, zo heeft zijn ploeg laten weten. Groenewegen zal daarnaast deelnemen aan Tirreno-Adriatico.

De 26-jarige Groenewegen wist al meerdere successen te boeken in de Ronde van Frankrijk, maar hij kiest nu dus voor de combinatie Giro-Vuelta. “De Tour van 2020 is niet voor de sprinters. Er zijn volgend jaar gewoon te weinig kansen voor de spurters. Ik heb daarom gekozen voor de Ronde van Italië”, zo legt hij uit.

“In 2021 start de Tour in Kopenhagen, waardoor er weer meer kansen zijn voor de spurters.” Groenewegen zal verder nog aan de start staan van Tirreno-Adriatico. “Het zal een Italiaans voorjaar worden met Tirreno en later nog de Giro.” De Amsterdammer zal in het najaar dan weer zijn geluk beproeven in de Vuelta.

De 103e editie van de Giro belooft een interessante ronde te worden voor de sprinters, met meerdere vlakke etappes. “Ik tel toch zes of zeven sprintkansen in de Giro. Hoeveel etappes ik ga winnen? Ik ga voor vijf stuks”, besluit Groenewegen met een glimlach.