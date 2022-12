Deze tien berichten werden in 2022 het meest gelezen op WielerFlits

Het wielerjaar 2022 gaat de boeken in als een jaar met veel hoogtepunten en ook zeker wat dieptepunten. De Nederlandse en Belgische successen waren bovendien niet aan te slepen. WielerFlits volgde het hele jaar het nieuws, maar waar waren jullie lezers het meest in geïnteresseerd? Dit waren, in willekeurige volgorde, de tien best gelezen berichten van 2022.

Het was hét verhaal waar veel wielerfans mee wakker werden toen ze ’s ochtends vroeg naar het WK wielrennen wilden kijken: Mathieu van der Poel had de nacht deels doorgebracht in de cel. De aanvaring van de Nederlandse kopman met twee tienermeisjes in het rennershotel, enkele uren voor de wedstrijd, was daarna uiteraard het gesprek van de dag. Van de week zelfs. Toen er ook nog beelden van het incident werden gestuurd naar de media, waaronder WielerFlits, was daar veel interesse in bij het publiek.

Lees hier verder

Ook bij de vrouwen ging veel aandacht naar de kopvrouw van de Nederlandse ploeg, maar dan om een andere reden. Annemiek van Vleuten hoopte op een glansrol in de wegrit, maar viel een paar dagen daarvoor hard in de Mixed Relay. Ondanks een breuk in haar elleboog verraste ze vriend en vijand door solo het WK te winnen. Voor hetzelfde geld was ze uit koers gehaald omdat ze die wegrit reed in een (fout) tijdritpak en met te hoge sokken. Het bleef bij twee boetes.

Lees hier verder

In 2022 mochten we jullie op WielerFlits meermaals verblijden met groot wielernieuws. Een van die nieuwtjes was de transfer van Wilco Kelderman van BORA-hansgrohe naar Jumbo-Visma. Tijdens de Tour de France brachten we naar buiten dat de ervaren klassementsrenner op het punt stond om bij het Nederlandse team te tekenen. Als toekomstig Nederlands uithangbord was Kelderman erg belangrijk voor Jumbo-Visma, dat ook Dylan van Baarle aantrok voor 2023.

Lees hier verder

De zegetocht van Remco Evenepoel in de Vuelta a España was erg interessant om te volgen, niet alleen voor het publiek maar ook voor ons. In de WielerFlits Podcast ging het natuurlijk over het Belgische toptalent, dat na zijn Vuelta-zege ook nog het WK wielrennen op zijn naam schreef. Youri en Maxim spraken zich uit over Evenepoel-mania en de manier waarop hij benaderd wordt in Nederland, omdat hij volgens hen juist veel ‘Nederlandse’ karaktertrekken heeft.

Lees hier verder

Lance Armstrong mag dan levenslang geschorst zijn, zijn mening over het wielrennen deelt hij maar al te graag. In zijn podcast The Move liet de Texaan, die nog altijd zeven gele truien aan de muur heeft hangen, zich uit over de opgave van Primož Roglič in de Tour de France. De Sloveen was hard ten val gekomen en had blessures aan zijn schouder en rug. Toch zette Armstrong samen met oud-ploegmaat George Hincapie vraagtekens bij die opgave.

Lees hier verder

Van der Poel en Jumbo-Visma. Voor de een een droomcombinatie, voor de ander een echte no go. Afgelopen voorjaar was het echter Nils van der Poel die gelinkt werd aan de Nederlandse ploeg. De Zweedse schaatser maakte indruk op de Olympische Winterspelen met twee gouden medailles en gaf daarna aan te stoppen met schaatsen. Het AD bracht naar buiten dat Jumbo-Visma wel een test wilde doen met Van der Poel, mits hij openstond voor een avontuur op de fiets. Ook andere WorldTeams hoopten op de komst van de schaatser.

Lees hier verder

In het voorjaar won hij Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen en in de Giro d’Italia imponeerde hij met winst in de openingsetappe. Maar in de Tour de France wilde het niet vlotten voor Mathieu van der Poel. Hij tastte zelf ook lange tijd in het duister over zijn mindere vorm, waardoor de kopman van Alpecin-Deceuninck niet in staat was om mee te strijden om de gewenste etappezeges. WielerFlits vroeg een week later aan ploegmanagers Christoph en Philip Roodhooft naar de reden van de opgave.

Lees hier verder

In de laatste week van 2021 kwam Amy Pieters hard ten val tijdens een training met de Nederlandse baanselectie. Ze werd met een traumahelikopter afgevoerd naar het ziekenhuis van Alicante en dagenlang in een kunstmatige coma gehouden. De schrik sloeg de hele wielerwereld om het hart. Het regende in de eerste weken van 2022 dan ook steunbetuigingen voor de Nederlandse kampioene van SD Worx. Die bundeling van gelukswensen bracht ook veel wielerfans samen.

Lees hier verder

Wout van Aert is een van de uithangborden van het wielrennen in België en bovendien de kopman van Jumbo-Visma. Dat brengt veel Nederlandse en Belgische wielerfans samen, zo ook bij dit nieuwsbericht. Begin september bracht onze Raymond Kerckhoffs naar buiten dat Van Aert om tafel zat met het team om zijn contract, dat eind 2024 afliep, open te breken en te verlengen tot eind 2026. Niet veel later werd de deal beklonken, waardoor WVA nog zeker vier seizoenen vastligt bij Jumbo-Visma.

Lees hier verder

Het is inmiddels een traditie op WielerFlits: op 1 augustus komt onze Youri IJnsen met een uitgebreid verhaal over de transfers van de grootste wielerploeg van Nederland, Jumbo-Visma. Dat doet hij al sinds 2016, ieder jaar bij de opening van de transfermarkt. Wat is de stand van zaken voor het komende seizoen? En wat zijn tien mogelijke versterkingen voor Jumbo-Visma? De focus lag dit jaar vooral op de transfers, die al in een vroeg stadium rond waren bij het team van Richard Plugge en Merijn Zeeman.

Lees hier verder

Welk nieuwsbericht op WielerFlits is jou bijgebleven dit jaar? Laat het weten in de reacties!