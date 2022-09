Wereldkampioene Annemiek van Vleuten kreeg twee boetes van UCI na WK-zege

Het zal Annemiek van Vleuten een zorg zijn, maar na haar behaalde wereldtitel in Wollongong heeft ze nog twee boetes ontvangen van de UCI. De Nederlandse kopvrouw had namelijk te lange sokken aan en droeg een verkeerd skinsuit.

Al vroeg in de wegwedstrijd bij de vrouwen werd duidelijk dat Van Vleuten een verkeerd pak had aangetrokken. Dit betrof een nieuw en aerodynamisch skinsuit van AGU, maar dat week volgens de commissarissen in koers te veel af van de reguliere tenues van de andere Nederlandse vrouwen.

Van Vleuten besloot daarom een shirt met korte mouwen over haar snelpak aan te trekken voor het restant van de koers. Deze inbreuk op het reglement heeft de uiteindelijke wereldkampioene wel een boete van 500 Zwitserse Frank opgeleverd.

Sokken

Daar kwam nog een boete van 200 Zwitserse Frank bij vanwege de verkeerde sokken die ze droeg. Deze kwamen tot net onder de knie, wat veel te hoog is volgens de UCI-regels. Die stellen namelijk dat sokken en overschoenen niet hoger mogen zijn dan het midden van het onderbeen. Zeg maar halverwege je kuit.

De straffen voor het dragen van te hoge sokken lopen uiteen, met diskwalificatie of uitsluiting als zwaarst mogelijke straffen. De jury van de UCI is echter tot een geldboete gekomen van 200 Zwitserse Frank. Aan de uitslag van het WK is niets veranderd.