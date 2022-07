Waarom Mathieu van der Poel uit de Tour de France 2022 stapte

Mathieu van der Poel gaf afgelopen week op in de Tour de France. Na een goede openingstijdrit had hij het in de eerste week vervolgens heel lastig. Toch leek hij er in het tweede weekend bovenop te krabbelen. In de epische rit naar de Col du Granon ging hij zelfs mee in een omvangrijke vroege vlucht, maar al op Lacets des Montvernier moest hij als eerste lossen. Zijn opgave volgde niet veel later, waarna hij met stille trom vertrok.

De broers Christoph en Philip Roodhooft namen op de rustdag de tijd om in te gaan op de opgave van hun goudhaantje. Vanuit het kamp MVDP was het na zijn opgave namelijk stil. We vroegen beide teammanagers hoe het met hem gaat.

Wat voor effect had het mindere optreden van Mathieu voor jullie?

Christoph: “Een kopman die niet marcheert, dat weegt op de groep. Zijn tijdrit in Kopenhagen vond ik best nog wel oké. Maar daarna vlotte het niet. Een niet fitte Mathieu en ook het verlies van Michael Gogl in de kasseienrit, was bepalend voor wat wij hier wilden komen doen. Zij zijn twee coureurs die in een groep van dertig tot veertig renners nog op kop kunnen rijden. Wij grossieren niet in zulke mannen.”

Philip: “Als je ziet welke rol Mathieu invult in de rit die Tim Merlier vorig jaar won, daar deed hij een beurt van anderhalve kilometer voordat Jasper Philipsen de lead out deed voor Tim. Zo’n iemand hebben wij er maar één van.”

Wat is er nu met Mathieu aan de hand?

Christoph: “Geen idee, daar hebben we geen antwoord op. Maar als we sjuust konden antwoorden op deze vraag, dan was er geen probleem.”

Philip: “Hij is niet goed, zo ver is duidelijk. Misschien weten we het wel voor een stuk. Het klassieke verhaal, zijn basis was te smal en weet ik veel wat allemaal niet meer. Maar dat is niet iets wat iemand had kunnen veranderen. De enige keuze die er was met die smalle basis, was om de klassiekers niet te rijden. Was dat beter geweest?”

En die Giro meteen daarachteraan, dan?

“Het rijden van de Giro d’Italia, daar staan wij ook nog steeds achter. Er gaan dan fabeltjes rond dat organisator RCS Sport ons betaald heeft. Maar we hebben afgelopen winter al gezien dat er een heel mooie mogelijkheid was op een ritzege in de eerste etappe, met daarbij dan automatisch een roze trui. Mathieu van der Poel krijgt daarvoor niet zeven keer een kans in zijn carrière, zeker niet in combinatie van al zijn disciplines. Dit vakje heeft hij afgevinkt.

Was het tweede deel van Giro de meest verstandige? Daar kunnen we misschien over discussiëren. Maar hij heeft daar wel het hart van wielerminnend Italië veroverd. Voor áltijd. Heeft dat waarde of niet, Mathieu heeft daar wel een indruk achtergelaten.”

Hebben jullie overwogen om hem thuis te laten, als jullie zagen dat hij niet de beste versie van zichzelf was?

Christoph: “Nee, waarom zouden we? Wat betekent het als Mathieu van der Poel op papier minder lijkt? In Milaan-San Remo was hij op enkele meters van de overwinning en daar was hij ook zeker niet top. Primož Roglič stapt ook opnieuw uit de Tour. Met dat idee is hij er ook niet aan begonnen. De cijfers voor de Tour wezen uit dat Mathieu niet op z’n best was. Dat moet je respecteren, maar data is niet de enige waarheid.”

Philip: “Dat zou het ook wel heel makkelijk maken, niet? Dan zou er weinig kunde aan te pas komen. Dan zou alles neerkomen op talent maal werkkracht is gelijk aan resultaat. Dat zou het heel voorspelbaar maken. Natuurlijk leiden we iets af uit cijfers. Maar ook zonder ze te kennen had je kunnen zien dat die niet wezen op topvorm.

Hij was lang niet op volle kracht toen hij afgelopen najaar derde werd in Parijs-Roubaix. Hadden we hem daar dan ook moeten thuislaten? Allez, snap je? Het kwartje is nu eens de andere kant opgevallen. En dat is ook maar dat, hè? Binnenkort staat dat kwartje terug recht en valt het weer terug de goede kant op.”

Wat is nu het plan met hem?

Philip: “We zitten nog middenin de Tour en hebben heel bewust gezegd dat we pas daarna een plan maken. Tot die tijd is er eventjes niets voor hem en misschien is dat ook weleens prima.”