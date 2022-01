Wielerwereld hoopt en bidt voor Amy Pieters

Overzicht

Terwijl 2021 heeft plaatsgemaakt voor 2022 is de wielerwereld met de gedachten bij Amy Pieters. Sinds bekend raakte dat de drievoudig wereldkampioene op de baan en de regerend Nederlands kampioene zwaar is gevallen, met een traumahelikopter werd afgevoerd naar het ziekenhuis van Alicante en al dagenlang in een kunstmatige coma wordt gehouden, regent het steunbetuigingen.

Pieters kwam op donderdag 23 december ten val tijdens een wegtraining in de buurt van Calpe, waar de 30-jarige Team SD Worx-renster aan het trainen was met de Nederlandse nationale baanploeg. Ze verloor daarbij haar bewustzijn en werd met spoed naar het ziekenhuis van Alicante gebracht. Daar werd Pieters aan haar hoofd geopereerd om de druk weg te nemen die was ontstaan door de val. In de dagen die volgden hielden de artsen haar in een kunstmatige coma en vorige week maandag werd bekend dat ze langer in coma werd gehouden. De laatste dagen is er geen nieuws over haar situatie gemeld.

De toestand van Pieters, die afgelopen seizoen Nederlands kampioen werd en samen met Kirsten Wild de beste was op de koppelkoers tijdens het WK baan in Roubaix, liet de wielerwereld niet onberoerd. Van alle kanten regent het steunbetuigingen voor de renster en op social media werd de hashtag #StayStrongAmy in het leven geroepen. Tijdens het Nederlands kampioenschap op de baan in Apeldoorn reden verschillende renners met ‘Amy’ op de koersbroek, waarbij de ‘m’ was vervormd tot een hartje. Yoeri Havik, die met vier titels naar huis ging, gaf zijn tranen de vrije loop tijdens het evenement.

‘Mijn gedachten zijn veel daar, bij haar familie’

Ook Lucinda Brand was in tranen na haar zege in de veldrit van Baal op Nieuwjaarsdag. Brand en Pieters maakten deel uit van de winnende ploeg tijdens het WK Mixed Relay van 2019. “Dit is een heel moeilijke tijd voor me. Natuurlijk is het supermooi om te winnen. Helaas is veldrijden niet belangrijk als je kijkt wat er nu aan de hand is met Amy. Mijn gedachten zijn veel daar, bij haar familie”, was Brand verdrietig. “Ik moest blijven rijden om te winnen, het was zo verschrikkelijk zwaar. Ik hoop dat de familie Pieters en Amy hier een beetje kracht uit kunnen halen”, aldus de wereldkampioene in het veld.

Mark Cavendish, 34-voudig winnaar van een Tour de France-etappe, stak Pieters via Instagram een hart onder de riem. “We denken allemaal voortdurend aan jou, je familie en je teamgenoten. We sturen al onze liefde”, aldus de Britse sprinter die bij de post een foto voegde van zijn kind in het Team SD Worx-shirt van Amy Pieters.

De Italiaanse baanploeg, onder wie Filippo Ganna, Elia Viviani en Elisa Balsamo, had eveneens een boodschap voor de Nederlandse renster. “Hou vol, Amy.” Zondag, tijdens de vijfde dag van de Belgische baankampioenschappen, werd een moment stilgestaan als steunbetuiging voor Pieters. Op het scorebord werd haar naam een poos vertoond.

Steunbetuigingen tijdens het NK baan in Apeldoorn - foto: Cor Vos Lars van der Haar reed in Hulst met 'Amy' op de helm - foto: Cor Vos Ook Lucinda Brand was in Hulst met haar gedachten bij Pieters - foto: Cor Vos

The end & beginning of a year are normally times to post something. At this moment I struggle a bit with it. Thinking of Amy, nothing else seems important. I don’t know if posting about Amy will help her, but who knows #staystrongamy πŸ’ͺ🏻 May the power of the peloton be with you ❀️ pic.twitter.com/u5WDIpZhpo β€” Ellen van Dijk (@ellenvdijk) January 2, 2022