Wout van Aert opnieuw met Jumbo-Visma om de tafel

Wout van Aert zit met Jumbo-Visma om de tafel om zijn huidige contract open te breken en te verlengen tot en met 2026. Zijn huidige verbintenis met de Nederlandse ploeg loopt eind 2024 af. Diverse bronnen hebben aan WielerFlits bevestigd dat beide partijen dicht bij een akkoord betreffende de verlenging van het contract zijn.

Begin 2019 maakte Van Aert de overstap van Vérandas Willems-Crélan naar Jumbo-Visma. In Nederlandse dienst groeide de inmiddels 27-jarige Belg door naar de wereldtop op de weg. In januari 2021 verlengde hij zijn contract al met drie jaar tot eind 2024. Nu is een verbintenis tot eind 2026 in de maak, die op korte termijn wereldkundig moet worden gemaakt.

In dienst van Jumbo-Visma wist Van Aert o.a. de groene trui in de Tour de France, negen ritten in de Tour, Milaan-San Remo, Strade Bianche, Amstel Gold Race, Gent-Wevelgem, Omloop Het Nieuwsblad en E3 Saxo Bank Classic te winnen.

Op de nieuwjaarsreceptie van 2021 sprak de toenmalige CFO van Jumbo Supermarkten Ton van Veen reeds het zakelijk belang uit om Van Aert langer aan de ploeg te verbinden. “Wout van Aert is voor ons heel belangrijk voor het opbouwen van naamsbekendheid in België. En het laden van het Jumbo-merk in België.”

Van Aert heeft het afgelopen jaar diverse keren in interviews aangegeven dat hij het uitstekend naar zijn zin bij Jumbo-Visma heeft. Na de door hem gewonnen slottijdrit in de afgelopen Tour de France was Van Aert tot tranen toe geroerd. “Ik ben echt emotioneel. Om de Tour te winnen als team is heel erg speciaal. Vandaag is echt een droomscenario. Jonas (Vingegaard, red.) is zo’n sterke vent, maar vooral ook een goede kerel. Ik wil de hele ploeg bedanken voor drie speciale weken. Het is ongelofelijk”, vertelde Van Aert direct na de finish.

Na een korte pauze na de Tour eindigde Van Aert eerst als tweede in de BEMER Cyclassics in Hamburg om vervolgens afgelopen zondag de Bretagne Classic te winnen.

