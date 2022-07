Lance Armstrong zet vraagtekens bij opgave Roglic: “Dit verhaal zit niet goed”

Lance Armstrong en George Hincapie zetten vraagtekens bij de opgave van Primož Roglič in de Tour de France. De Sloveen van Jumbo-Visma verscheen zondagochtend niet meer aan de start van de vijftiende etappe naar Carcassonne, omdat hij te veel last had van eerder opgelopen blessures. “Dit verhaal zit niet goed”, is Armstrong duidelijk in zijn podcast The Move.

De coureur van Jumbo-Visma neemt bewust gas terug om volledig te herstellen van zijn blessures, die hij opliep bij een valpartij in de kasseienrit naar Wallers-Arenberg. De voorbije dagen reed Roglič zichtbaar onder zijn gebruikelijke niveau en dus heeft de Sloveen, na overleg met de ploegleiding, besloten om de handdoek te gooien. Armstrong noemt het een ‘zeer opvallende’ beslissing en is behoorlijk kritisch op Roglič.

“De officiële uitleg van zijn ploeg was dat hij de tijd wil nemen om zijn blessures te laten herstellen. Voor de goeie verstaander: om zich voor te bereiden op de Vuelta. Zelfs al doet je schouder een beetje pijn, je probeert in koers te blijven. De ploeg kan hem alleen niet verplichten om te blijven. Als de renner in kwestie ‘nee’ zegt, dat is het nee. We zitten natuurlijk niet in de ploegbus van Jumbo-Visma, maar dit verhaal zit niet goed. Ik zou geshockeerd zijn geweest als zoiets binnen mijn ploeg zou gebeuren.”

Armstrong denkt dat Roglič zelf de beslissing heeft genomen om de Tour te verlaten. “Volgens mij was dit een individuele beslissing en dat duidt erop dat er bepaalde zaken niet goed zitten binnen de ploeg. Ik zou het échte verhaal achter zijn opgave wel eens willen weten.”

Hincapie: “Zelfs met zijn blessures kon hij nog van waarde zijn”

George Hincapie gaat mee met zijn vroegere kopman. “Voor de ploeg zal dat een moeilijke beslissing zijn geweest. Zelfs met z’n blessures kon hij nog van waarde zijn voor Vingegaard. Misschien is de liefde tussen de twee bekoeld. Maar dat is geen excuus. Je bent een profrenner, wordt goed betaald en je ploeg strijdt om de eindzege. Dan stap je niet zomaar af. Vorig seizoen snapte ik zijn opgave, toen hadden ze de gele trui niet en moesten ze de boel niet controleren.”

“Maar nu is de situatie volledig anders”, schetst Hincapie. “De Tour is twee weken ver, de Pyreneeën komen er nog aan en Roglič is één van de beste klimmers van de wereld. Om dan plots naar huis te gaan…die beslissing bevalt me helemaal niet.”