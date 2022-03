‘Jumbo-Visma wil Nils van der Poel testen’

Jumbo-Visma dat in zee gaat met Van der Poel. Volgens Algemeen Dagblad-podcast In Het Wiel is er vanuit de wielerploeg interesse in zijn diensten. Voor de goede orde: het betreft schaatser Nils van der Poel. Het Nederlandse team heeft gepolst of de Zweed openstaat voor een wieleruitdaging. Zo ja, dan zou hij een test kunnen doen. Binnen Jumbo-Visma willen bronnen op navraag van WielerFlits er niets over zeggen.

De 25-jarige Van der Poel werd vorige maand met overmacht olympisch kampioen op de vijf en tien kilometer, maar hij bevestigde onlangs doodleuk het gerucht dat hij stopt met schaatsen. “Ik zal het seizoen afmaken als topschaatser. Daarna ben ik voor de rest van mijn leven hobbyschaatser”, zei hij op een persconferentie aan het begin van deze maand. Daaropvolgend werd de Zweed nog wel wereldkampioen allround in het Noorse Hamar.

Van der Poel staat te boek als eigenzinnig. Kort na zijn gouden medailles op de Olympische Winterspelen in Peking, publiceerde hij zijn Spartaanse trainingsschema voorafgaand aan dat toernooi. In het 62 pagina’s tellende document How to skate a 10K is onder meer te lezen dat hij soms vijf dagen achter elkaar minimaal zeven uren per dag hardliep of 22 dagen op rij gemiddeld vijf uur per dag fietste. Op de tien kilometer reed hij in Peking ook een wereldrecord, op een laaglandbaan nota bene.

Ook EF Education-EasyPost in de markt

“Ik denk dat ik te avontuurlijk ben om iets te herhalen wat ik al eerder heb gedaan. In Peking heb ik het absolute topniveau bereikt dat ik wilde bereiken”, zei hij verder nog over zijn beslissing om te stoppen met schaatsen. Van der Poel gaf aan nieuwe uitdagingen te zoeken en dat was niet aan dovemansoren gericht. Volgens AD-journalist Thijs Zonneveld hebben intussen twee teams hun interesse kenbaar gemaakt bij Van der Poel: EF Education-EasyPost en dus Jumbo-Visma.

Dat de Amerikaanse ploeg van Jonathan Vaughters met hem sprak, is niet raar. JV staat erom bekend om atleten met een apart verhaal een kans te bieden. Denk bijvoorbeeld maar aan Mark Padun en Lachlan Morton; die laatste rijdt vrijwel uitsluitend in de gravelscene. Vanuit dat endurance perspectief zou een mogelijke transfer van de tweevoudig olympisch kampioen heel goed passen bij de Amerikanen. Bovendien komt hoofdsponsor EF Education First uit Zweden.

Stap voor Jumbo-Visma niet ongewoon

Dat de Nederlandse ploeg de optie onderzoekt, is ook niet raar. Kopman Primož Roglič is misschien wel het schoolvoorbeeld van een atleet van buiten het wielrennen die het tot de wereldtop geschopt heeft. De Sloveen begon zijn topsportcarrière – voor wie het nog niet wist – als schansspringer. Het afgelopen jaar namen ze met Milan Vader (mountainbiken) en Amber Kraak (roeien) bij de vrouwenploeg een soortgelijke stap. Onder de paraplu van Jumbo-Visma hangt naast de wielerteams ook een schaatsploeg.

Als Van der Poel openstaat voor een carrière in de wielersport, dan zijn beide ploegen bereid een test bij hem af te nemen. Als de Zweed zich daar laat opmerken, lijkt de weg vrij voor een contractaanbod op WorldTour-niveau. De schaatskampioen is nog niet op de aanbiedingen ingegaan. Volgens het Algemeen Dagblad geeft Van der Poel zichzelf de tijd om zijn opties binnen en buiten de topsport af te wegen.

Primož Roglič - foto: Cor Vos Milan Vader - foto: Cor Vos Amber Kraak - foto: Bram Berkien