De tien meest populaire berichten op WielerFlits en onze Instagram van 2021

Het wielerjaar 2021 gaat de boeken in als een jaar in between lockdowns. De meeste grote wedstrijden konden doorgaan, inclusief een uitgestelde Olympische Spelen. Grootse momenten werden afgewisseld met interessante ontknopingen en treurig nieuws. WielerFlits volgde het hele jaar het nieuws, maar waar lag de interesse van jullie als lezers? Dit waren de tien best gelezen berichten én de tien Instagram-berichten met de meeste likes van 2021.

De tien best gelezen artikelen op WielerFlits

Dinsdag 27 juli 2021

Anna van der Breggen is op het circuit Fuji Speedway door Japanse officials van de fiets geduwd toen zij samen met Annemiek van Vleuten een laatste training voor de olympische tijdrit wilde doen. Van der Breggen raakte hierdoor even uit evenwicht. Ze kon direct haar training gewoon vervolgen.

Vrijdag 7 mei 2021

Fabio Jakobsen heeft in een serie tweets fel uitgehaald naar Dylan Groenewegen. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step is niet blij met de recente uitspraken in de media van Groenewegen. “Ik ben teleurgesteld dat Dylan in het openbaar gesproken heeft over onze ontmoeting.”

Dinsdag 27 april 2021 (Interview)

De liefde tussen Puck Moonen en haar team Bingoal-Chevalmeire is bekoeld. Moonen gaf in laatste instantie forfait voor Luik-Bastenaken-Luik en dat wordt haar niet in dank afgenomen. Zo uitte Thalita de Jong haar ongenoegen op haar Instagram-account. Moonen schrok. “Ik vind het niet netjes van Thalita. Ik was mentaal en fysiek niet klaar voor Luik.”

Donderdag 13 mei 2021 (Breaking)

Tom Dumoulin keert terug als profwielrenner op het hoogste niveau. Na een periode van een kleine vier maanden waarin hij zichzelf de vraag stelde of hij nog wel door wilde gaan met wielrennen, heeft hij de knoop doorgehakt om zich nog enkele jaren op de topsport te richten.

Maandag 15 maart 2021 (Interview)

Erik Dekker schudt zijn hoofd en vraagt zich na de 53 kilometer lange solo van Mathieu van der Poel in de vijfde rit van de Tirreno-Adriatico één ding af: “Hoe kan het toch dat Mathieu ons keer op keer opnieuw weet te verbazen? Dit is ongekend. Je kunt wel zeggen dat de andere mannen naar elkaar kijken omdat ze in het klassement geen rekening met hem hoeven te houden. Maar bij de achtervolgers was het ook een grote afvalrace. Dit realiseren op zo’n zwaar parcours en in deze koude en slechte weersomstandigheden is echt héél bijzonder.”

Zaterdag 23 januari 2021 (Breaking)

Tom Dumoulin heeft besloten om een pauze in zijn wielercarrière in te lassen. De Limburger, die afgelopen najaar 30 jaar werd, besloot in samenspraak met zijn ploeg Jumbo-Visma om voor onbepaalde tijd met onbetaald verlof te gaan.

Zaterdag 10 juli 2021

UAE Emirates snoepte onlangs Jumbo-Visma Development toptalent Finn-Fisher Black weg. De Nederlandse ploeg deed de jongeling ook een aanbod, maar kon niet opboksen tegen het exorbitante voorstel van de ploeg van teammanager Mauro Gianetti. Naar nu blijkt de 20-jarige Nieuw-Zeelander per direct vertrokken bij de opleidingsploeg, bevestigt het team aan WielerFlits.

Zaterdag 24 juli 2021 (Opinie)

Op het grootste sportplatform van de wereld heeft de wielersport zichzelf andermaal fantastisch in beeld gefietst. De olympische wegwedstrijd in Tokio was pure propaganda voor het wielrennen, waarbij vrijwel al grote kampioenen zich in de kijker reden. De hoofdrollen waren voor drie grote smaakmakers uit de afgelopen Tour de France. Grote ronderenners die een eendagskoers kleuren; dat is toch wat we allemaal willen.

Maandag 26 juli 2021 (Interview)

Gerben de Knegt kijkt met een dubbel gevoel terug op de olympische crosscountry-wedstrijd van maandag. Enerzijds was er het sterke optreden van Milan Vader, anderzijds was er de harde val van Mathieu van der Poel. “Dat hij zo knullig uit koers gaat, is wel heel erg balen. Ik voel me deels verantwoordelijk, ik heb niet nog een keer duidelijk gezegd: ‘Mathieu let op, die plank is weg’. Voor ons is dat zó vanzelfsprekend, maar voor hem niet. Daarover hoeven we niet te liegen”, vertelt de bondscoach ruim vijf uur na de koers in een interview met WielerFlits.

Dinsdag 6 juli 2021 (Interview)

Met twee ritzeges en de gele trui om de schouders van Primož Roglič keek Jumbo-Visma vorig jaar op de eerste rustdag terug op een fantastisch eerste deel van de Tour de France. Nu likt de Nederlandse ploeg na negen dagen de wonden in het Franse land en is het bolwerk door de opgave van Roglič onthoofd. Teambaas Richard Plugge ziet op 2.100 meter hoogte aan het Lac de Tignes een gehavende ploeg met enorm veel veerkracht. In een interview met WielerFlits kijkt hij vooruit naar de toekomst van zijn ploeg.

De tien Instagram-berichten met de meeste likes

