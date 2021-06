Jumbo-Visma raakt toptalent Finn Fisher-Black kwijt aan UAE Emirates

Finn Fisher-Black zal volgend seizoen niet meer in het tenue van Jumbo-Visma koersen, zo meldt Het Nieuwsblad. De 19-jarige Nieuw-Zeelander, die nu nog uitkomt voor de opleidingsploeg van de Nederlandse formatie, vertrekt naar UAE Emirates.

Volgens onze bronnen deed ook Jumbo-Visma hem een goed voorstel, maar de Nederlandse formatie kon en wilde niet opboksen tegen een financieel exorbitant voorstel van UAE Emirates. Voor Jumbo-Visma is het vertrek van Fisher-Black een gevoelig verlies, voor UAE Emirates is het een zoveelste voltreffer op de transfermarkt.

Fisher-Black, die op 21 december twintig kaarsjes mag uitblazen, timmert de laatste jaren flink aan de weg. Dit seizoen liet hij al mooie dingen zien namens de opleidingsploeg van Jumbo-Visma. Zo pakte hij twee etappes in de New Zealand Cycle Classic en won hij de meerdaagse Istrian Spring Trophy in Kroatië. Ook kroonde hij zich tot Nieuw-Zeelands kampioen tijdrijden bij de beloften.

Eerder deze maand maakte hij bovendien indruk tussen de grote jongens in de Baloise Belgium Tour. Fisher-Black eindigde knap als derde in de individuele tijdrit, achter Remco Evenepoel en Yves Lampaert, en werd uiteindelijk vierde in het eindklassement.