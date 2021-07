Anna van der Breggen van haar fiets geduwd door Japanse bewaker

Anna van der Breggen is op het circuit Fuji Speedway door Japanse officials van de fiets geduwd toen zij samen met Annemiek van Vleuten een laatste training voor de olympische tijdrit wilde doen. Van der Breggen raakte hierdoor even uit evenwicht. Ze kon direct haar training gewoon vervolgen.

Waarschijnlijk had de official niet in de gaten dat de Nederlandse vrouwen deelnemers aan de olympische tijdrit zijn. De Japanners boden vervolgens tientallen malen hun excuses aan de Nederlandse aan. Het voorval heeft gelukkig geen gevolgen voor de tijdrit van ‘VDB’.

De Japanse wielercoach Kyosuke Takei liet aan WielerFlits weten: “Iedereen moest stoppen door een fout van de organisator. En in het tumult met de bewakers, werd Anna bedreigd en omvergeworpen…”

Van der Breggen is de heersende wereldkampioene tijdrijden en veroverde vijf jaar geleden de bronzen medaille op de tijdrit tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro 2016.

Het is het zoveelste voorval met de Nederlandse wielrenners tijdens Tokyo2020. Eerst was er Annemiek van Vleuten die dacht dat ze de olympische titel had veroverd in de wegwedstrijd, maar niet in de gaten had dat dat de Oostenrijkse Anna Kiesenhofer nog niet achterhaald was. Vervolgens wist Mathieu van der Poel in de mountainbikewedstrijd bij de hoogste drop niet dat de plank was weg gehaald. En BMX’er Niek Kimmann liep een barst in zijn knieschijf op nadat hij tijdens een training op de baan in botsing kwam met een official die plotseling overstak.

So sorry…

