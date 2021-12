Eindejaarslijstjes: Het mooiste tenue in de WorldTour van 2021

Eindejaarslijstjes

In de maand december blikt WielerFlits traditioneel terug op het afgelopen wielerseizoen met de reeks Eindejaarslijstjes. Wat waren de hoogte- en dieptepunten van het afgelopen jaar en welke renners verdienen nog een eervolle vermelding voor 2021? Elke werkdag is er een nieuwe lijst met bijbehorende poll. Vandaag kijken we nog eens terug naar het mooiste tenue in de WorldTour van 2021.

Een heel seizoen lang hebben we kunnen kijken naar de tenues van 2021. Welke valt bij jou het meest in de smaak? Onderaan dit bericht kan je stemmen.

De afgelopen twee edities van dit Eindejaarslijstje gingen de meeste stemmen naar EF Education. Op sportieve gronde behoort de Amerikaanse ploeg niet tot de top, maar op de catwalk van de wielermode loopt het volgens de lezers van dit platform vooraan. Ook dit jaar weer? De ploegen staan op volgorde van de UCI Team Ranking, van hoog naar laag.

Wil je de tussenstand of uitslag van de Eindejaarslijstjes-poll bekijken? Check dan elke dag de Instagram Stories van @WielerFlits!

Deceuninck-Quick-Step

”

Bij Deceuninck-Quick-Step is er weinig te kiezen. Beide hoofdsponsors hebben wit en blauw als hoofdkleuren in het logo. Het ene jaar is wit overheersend, het andere jaar donkerblauw. Dit seizoen was het dus blauw wat de boventoon voerde. Qua patroon veranderde niets ten opzichte van vorig jaar.

De witte bovenzijde werd blauw, de blauwe letters van de hoofdsponsors werden wit. Het patroon aan de onder- en zijkant van het shirt, wat gekscherend een tuinbroek werd genoemd, maar wat het logo van the Wolfpack moet voorstellen, werd nog wat donkerder gemaakt. Voor de renners maakte het allemaal weinig uit. Zij bleven gewoon winnen.

INEOS Grenadiers

Dit tenue kan nog wel een jaartje, moeten ze gedacht hebben bij INEOS Grenadiers. En gelijk hadden ze. Het donkerblauw shirt met rode logo werd pas bij de naamsverandering (van INEOS naar INEOS Grenadiers) voorafgaand aan de Tour de France (augustus 2020) geintroduceerd. Daarvoor hadden ze het een blauw shirt dat halverwege de borst naar boven overliep in rood.

Jumbo-Visma

Niet minder dan drie verschillende tenues telde Jumbo-Visma dit jaar. Het hoofdtenue kreeg ten opzichte van vorig jaar een paar subtiele wijzigingen. Het geel op de schouders werd zwart, waardoor het kenmerkende honingraatmotief wat beter opviel. Maar om verwarring met de gele leiderstrui te voorkomen, kreeg Jumbo-Visma tijdens de Tour de France een alternatief shirt.

Fans van de ploeg konen uit drie designs kiezen en kozen uiteindelijk voor het shirt dat de naam The Rapid Rebel droeg. Alles wat geel was, kleurde grijs met alleen op de borst een geel vlak met de sponsorlogo’s. Voor de fans was er nog een leuke gimmick: de namen van alle stemmers waren met kleine witte letters op het shirt gedrukt.

Maar er was nóg een tenue in 2021. Ter gelegenheid van de honderdste verjaardag van supermarktketen en hoofdsponsor Jumbo droegen de renners van Jumbo-Visma tijdens Parijs-Roubaix een speciaal jubileumshirt met nog meer geel en een jubileumlogo op de onderbuik.

UAE Emirates

Bij UAE Emirates veranderde opnieuw weinig aan het tenue voor 2021. Net als voorgaande jaren waren wit en rood de hoofdkleuren van het shirt, waarop een prominente plek was ingeruimd voor de volledige ploegnaam met daaronder de vlag van de Verenigde Arabische Emiraten. Subsponsor Woosh moest iets aan formaat inleveren en kreeg ook fietsleverancier Colnago onder zich.

Bahrain Victorious

Waar ze in 2020 nog voor een fel kleurenpalet kozen, was het dit jaar iets rustiger. Het felle rood, het geeloranje van de vertrokken hoofdsponsor McLaren verdween. De sponsorlogo’s en letters werden wit in plaats van zwart.

Waar de meeste ploegen vanwege de grote aandacht tijdens de Tour de France voor een ander shirt kiezen, deed Bahrain Victorious dat tijdens de Ronde van Spanje. Met het speciale shirt hoopten ze mensen beter bewust te maken van de gevolgen van obesitas en diabetes. Op het shirt werden wetenswaardigheden gedrukt, zoals ‘dertig minuten lichaamsbeweging per dag vermindert uw risico op diabetes met 25%’.

BORA-hansgrohe

Bij BORA-hansgrohe was het 2021-shirt geinspireerd op het aangepaste tenue dat ze droegen tijdens de Tour de France 2020. Een wit shirt met groene vegen op de onderbuik dat overloopt in zwarte vlakken. Ook dit jaar hadden ze voor de Tour weer een aangepast tenue en die had dan weer veel weg van het hoofdtenue in 2020. Een heel donkerblauw shirt met op de borst groot de logos van de hoofdsponsors.

AG2R Citroën

Na jarenlang bruin, wit en blauw shirt te hebben gehad, koos AG2R Citroën voor een nieuw design. De komst van de Franse autoproducent als naamgevend sponsor zal daar van invloed op zijn geweest. Het lichte blauw verdween, maar het veelbesproken bruin, dat door criticasters op social media doet de denken aan de kleur menselijke excrementen, bleef.

Om de sponsornamen goed leesbaar te maken werd voor een opvallende oplossing gekozen. De letters zijn niet recht, maar schuin over de volle lengte van het witte shirt gedrukt. Ook vanuit het helikopterbeeld zijn de sponsornamen goed leesbaar.

Groupama-FDJ

Voor het tweede jaar op rij besloot Groupama-FDJ weinig aan het shirt te veranderen. Waarom zou je ook als het shirt herkenbaar is en de sponsors niet veranderen. Het blijft overigens opvallend dat de kleuren al jaren hetzelfde zijn (wit, blauw en rood) en niet zijn veranderen met de komst van verzekeringsbedrijf Groupama als naamgevend sponsor. De kleuren van de agrarische verzekeraar is namelijk donkergroen. Een kleur die lastig is te mengen met de

Israel Start-Up Nation

Met 17 overwinningen kende Israel Start-Up Nation voor hun doen een behoorlijk goed jaar. Het hoogtepunt zal ongetwijfeld de ritzege van Dan Martin in de zeventiende etappe van de Giro d’Italia zijn. De foto hierboven is van Alessandro De Marchi die op 5 oktober de laatste overwinning van de ploeg behaalde in de Italiaanse koers Tre Valli Varesine.

Het shirt kreeg dit jaar een grote restyling. Het lichtblauw werd ingewisseld voor een donkerblauwe tint. Het tenue werd in de tweeën gedeeld met boven wit en onder blauw. Tijdens Giro kleurde het tenue rood/paars, de kleur van rode wijn, om de Italiaanse sponsor en wijnproducent Vini Fantani in het zonnetje te zetten.

Trek-Segafredo

Maar weinig shirts zijn zo clean als die van Trek-Segafredo. Het aantal logo’s is op de borst is één hand te tellen. Een zeldzaamheid in een sport waar het tonen van logo’s de allesbepalende inkomstenbron is. Bij de Amerikaanse ploeg hielden ze vast aan het design van een jaar eerder: een grotendeels wit tenue met rode baan over de borst en zwarte mouwen.

Astana-Premier Tech

Uiteraard kleurde het tenue van Astana-Premier Tech opnieuw blauw in 2021. Sinds de oprichting van de ploeg blijven ze kleur van de Kazachse vlag trouw. Geen grote verrassing als je weet dat aan de Kazachse staat gelieerde bedrijven de geldschieters van de ploeg zijn.

Nieuw dit jaar was de komst van het Canadese Premier Tech als tweede titelsponsor. Van het Kazachs blauw op de borst liep het over naar een donkerder blauw op de onderbuik en broek. In diezelfde donkerblauwe kleur waren dan weer de sponsornamen gedrukt waardoor het een mooi geheel werd.

Movistar Team

Na jarenlang een donkerblauw shirt met een groene M van hoofdsponsor Movistar te hebben gehad, kozen ze vorig jaar voor lichtblauw en witte logo’s. Een design dat in de smaak is gevallen getuige het feit dat er dit nauwelijks iets is gewijzigd. Het shirt bleef lichtblauw, de broek donkerblauw en logo’s wit.

Kleine twist dit jaar zijn de horizontale en verticale witte lijntjes, wat een patroon van kleine vierkantjes maakt. Met geen enkele ritzege in een grote ronde en ‘slechts’ vijftien overwinningen over heel het seizoen kende Movistar een ietwat tegenvallend seizoen.

Intermarché-Wanty-Gobert

Intermarché-Wanty-Gobert kende voor hun doen een absoluut topjaar. Met beperkte middelen wisten stonden ze hun mannetje tegenover de veel grotere en rijke WorldTour-ploegen. Summum van het succes waren de ritzege van Taco van der Hoorn in de Giro d’Italia en ritzege (Rein Taaramäe) en dagenlang de rode leiderstrui van Odd Christian Eiking in de Vuelta a España.

Als nieuwkomer in de WorldTour pakten ze niet uit met een grote restyling. Het shirt leek duidelijk op dat van de vorige jaren. Alleen de verdeling van het wit, blauw en fluoriserend geel was anders. Een groot wit vlak op de borst met een wat bredere baan fluogeel en blauwe armen en onderbuik, met zowel aan de uiteindes van de lange en korte mouwtjes opnieuw een baan fluogeel.

Cofidis

Hoe lang maakt Cofidis eigenlijk al deel uit van het peloton? De Franse ploeg bestaat al sinds 1997 en leverde tal van verschillende tenues op. Rood, blauw en wit met een zon op de borst (het shirt van Frank Vandenbroucke), wit met een rode en een blauwe schouder en de zon onderaan (David Moncoutié), helemaal rood (Bradley Wiggins)…

In 2019 koos het team van Cédric Vasseur voor wit met geel-rode zonnestralen en in 2020 werd daar weer wat meer rood aan toegevoegd. Datzelfde shirt droegen ze ook dit jaar.

EF Education-Nippo

Al twee jaar op rij weten ze de meeste stemmen binnen te hengelen in deze verkiezing. De designers van EF Education-Nippo weten dus wat ze doen. Dit jaar kleurde het tenue opnieuw roze en verdwenen de lichtblauwe accenten.

Voor de Giro d’Italia hadden ze opnieuw iets speciaal in petto. De Amerikaanse formatie koos voor een geblokt tenue. “Dit jaar vieren we met het design het multiculturele karakter van onze ploeg”, was de uitleg van teambaas Jonathan Vaughters.

Team BikeExchange

Na drie jaar Mitchelton-Scott veranderde dit jaar de naam van het Australische WorldTeam in Team BikeExchange. Het verkoopplatform voor fietsen en fietsaccessoires was al eens eerder tweede naamgever van de ploeg in 2016, toen de ploeg Orica-BikeExchange heette. Een nieuwe naam, dus ook gloednieuw tenue.

De keuze viel op een wit tenue met zwarte mouwen die in dezelfde kleur doorlopen tot op de heup. Op de onderbuik hebben ze het logo van BikeExchange als patroon in een verloop van nauwelijks zichtbaar naar zwart gemaakt. Met slechts negen overwinningen waarvan twee in de WorldTour (rit 4 in Ronde van Catalonië en rit 19 in de Giro d’Italia) werd dit jaar opnieuw weinig gewonnen.

Lotto Soudal

In 2020 werd gekozen voor een trui met een zwarte bovenkant met daaronder een witte en rode baan. Dat design bleef dit jaar ongewijzigd. Welke sponsor bovenaan stond op het tenue, was afhankelijk van of het team in België koerste (Lotto Soudal) of daarbuiten (Soudal Lotto). Het Belgische WorldTeam won dit jaar driemaal als Lotto Soudal en negen keer als Soudal Lotto, wat het totaal aantal zeges op 12 bracht. Een redelijk resultaat voor de ploeg.

Qhubeka Nexthash

Het komt niet vaak voor dat tussentijds een team van gedaante verwisseld. In de hoop te kunnen overleven veranderde Qhuebaka-ASSOSS afgelopen juni in Qhubeka Nexthash. Kledingleverancier ASSOSS verdween, blockchainbedrijf NextHash verscheen, maar de problemen waren daar niet mee opgelost. In dit eindejaarslijstje gaan we daar niet dieper op in.

Het gaat nu over shirtjes. Van een wit tenue met zwarte balk op de borst ging het naar een lapjesdeken van Afrikaans geïnspireerde designs, uiteraard hielden de kenmerkende Qhubeka-handen hun plek op het shirt. Ditmaal met zebrastrepen. Op de borst maakte Qhubeka plaats voor Nexthash.

Team DSM

Slechts acht overwinning behaalde Team DSM in 2021, waarvan wel drie ritzeges in de Vuelta a España. Maar veel reden tot feest was er niet bij de Duits/Nederlandse ploeg, die dit in nieuwe kleuren gehuld waren.

In januari werd na vier jaar afscheid genomen van Sunweb als hoofdsponsor en werd chemieconcern DSM als nieuwe naamgever van de ploeg gepresenteerd. Van een rood naar een zwart shirt. De kenmerkende verticale Keep Challenging-strepen, het motto van de ploeg, hielden zijn plek centraal op het shirt.