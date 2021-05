Fabio Jakobsen haalt keihard uit naar Dylan Groenewegen: “Onze ontmoeting had vertrouwelijk moeten blijven”

Fabio Jakobsen heeft in een serie tweets fel uitgehaald naar Dylan Groenewegen. De sprinter van Deceuninck-Quick-Step is niet blij met de recente uitspraken in de media van Groenewegen. “Ik ben teleurgesteld dat Dylan in het openbaar gesproken heeft over onze ontmoeting.”

Groenewegen en Jakobsen zijn de hoofdrolspelers in het grote drama van de Ronde van Polen van vorig jaar. In de ontknoping van de openingsetappe veroorzaakte Groenewegen een massale valpartij, waarbij Jakobsen levensgevaarlijk gewond raakte. De sprinter van Jumbo-Visma werd voor zijn ongeoorloofde sprint voor negen maanden geschorst.

Ontmoeting

Jakobsen maakte in april na een intensieve revalidatie van negen maanden zijn comeback in de Ronde van Turkije. Groenewegen, wiens schorsing morgen afloopt, keert zaterdag weer terug in het profpeloton in de Giro d’Italia.

In aanloop naar zijn comeback stond Groenewegen vorige week de Nederlandstalige pers te woord. In interview met onder andere deze website sprak hij openhartig over zijn eerste ontmoeting met Jakobsen sinds het ongeluk.

‘Dylan heeft mij geen excuses aangeboden’

In een serie tweets reageert Jakobsen op deze uitlatingen: “Ik ben verrast over de uitspraken van Dylan Groenewegen over onze recente ontmoeting. Wat er besproken is tijdens deze bijeenkomst had vertrouwelijk moeten blijven tussen ons en ons juridisch team.”

“Laat ik duidelijk zijn: Dylan heeft mij geen persoonlijke excuses aangeboden en heeft ook geen bereidheid getoond om enige verantwoordelijk voor zijn daden te nemen. Ik zou nog steeds graag tot overeenstemming met Dylan willen komen”, schrijft de Nederlandse kampioen van 2019 op social media.

“Mijn juridisch team is bezig vervolgstappen ingang te zetten. Om die reden zal ik verder geen commentaar geven.”

