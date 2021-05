Tom Dumoulin keert in Zwitserland terug in koers

Tom Dumoulin keert terug als profwielrenner op het hoogste niveau. Na een periode van een kleine vier maanden waarin hij zichzelf de vraag stelde of hij nog wel door wilde gaan met wielrennen, heeft hij de knoop doorgehakt om zich nog enkele jaren op de topsport te richten.

Hij merkte de laatste weken dat de honger om weer wedstrijden te rijden en te leven als profwielrenner terugkwamen. De ambities om opnieuw met de wereldtop te strijden overwonnen zijn twijfels.

De achtdaagse Ronde van Zwitserland, die op zondag 6 juni start in Frauenfeld, wordt de eerste wedstrijd die Dumoulin gaat rijden. Vervolgens rijdt hij zowel het NK-tijdrijden (op 16 juni in Emmen) als het NK op de weg (op 20 juni op de VAM-berg). Dit hebben diverse bronnen aan WielerFlits bevestigd.

Dumoulin wil zich vanaf nu richten op de olympische tijdrit in Tokio die op 28 juli plaats vindt. Bondscoach Koos Moerenhout heeft hem de afgelopen periode de tijd gegeven om rustig een beslissing te nemen over zijn toekomst en gaf Dumoulin de zekerheid dat hij op basis van zijn tijdritkwaliteiten op een plek kon rekenen.

De tweede Nederlander die in Tokio in de tijdrit wordt opgesteld zal waarschijnlijk Dylan van Baarle zijn. Voor de wegwedstrijd hakt de bondscoach een van de komende dagen de knoop door welke vijf renners geselecteerd worden. Als deelnemer aan de tijdrit is Dumoulin in ieder geval automatisch zeker van een startbewijs in de wegwedstrijd van 234 kilometer met 4865 hoogtemeters.

Jumbo-Visma

Vanuit de zijde van Jumbo-Visma wil vooralsnog niemand commentaar geven op de terugkeer van Dumoulin. Nadat de Limburger zich als gast in de Amstel Gold Race liet zien en zijn ploeg in de aanloop naar de Waalse klassiekers ook in een hotel in Maastricht verbleef zijn er diverse gesprekken geweest over de terugkeer van Dumoulin. Gisteren werden diverse personen in de ploeg intern geïnformeerd over de positieve beslissing van de winnaar van de Giro d’Italia van 2017.

Dat is 120 dagen nadat Dumoulin op vrijdag 22 januari in een gesprek met de technische staf van Jumbo-Visma tijdens het eerste trainingskamp in Alicante aangaf dat hij tijdelijk met wielrennen wilde stoppen. “Ik wil het voor iedereen goed doen, maar ik ben mezelf het afgelopen jaar een beetje vergeten”, vertelde Dumoulin destijds. “Wat wil ik, de mens Tom Dumoulin met zijn leven op dit moment? Dat is een vraag die al een paar maanden aan het opborrelen is. Maar ik krijg de tijd niet om die vraag te beantwoorden. Het leven van een profrenner gaat altijd maar door.”

Gesignaleerd

Daarom wilde Dumoulin tijdelijk stoppen om te kijken of hij daadwerkelijk nog door wilde gaan met fietsen op het hoogste niveau. De laatste weken werd hij vrijwel dagelijks weer op de racefiets in de Limburgse heuvels en in de Belgische Voerstreek gesignaleerd. Het viel op dat hij regelmatig tochten op zijn tijdritfiets maakte.

WielerFlits wist op 20 april te melden dat Dumoulin op de vaccinatielijst van NOC*NSF met het oog op de Olympische Spelen in Tokio stond. In de laatste week van april werden de meeste renners op Papendal verwacht die in aanmerking komen voor deelname aan Tokio 2021 om zich te laten inenten. “Tom Dumoulin heb ik nog niet afgeschreven voor de Olympische Spelen”, verklaarde bondscoach Koos Moerenhout destijds.

“Wat mij betreft maakt hij nog altijd kans om in de wegwedstrijd en tijdrit in actie te komen. Ik heb onlangs nog contact met hem gehad en dit met hem besproken. Tom is echter nog niet zover om een beslissing over zijn toekomst te nemen. Het belangrijkste is dat hij dat besluit in alle rust neemt en daar geef ik hem dan ook alle tijd voor.”