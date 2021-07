Finn Fisher-Black verlaat Jumbo-Visma Academy per direct

UAE-Emirates snoepte onlangs Jumbo-Visma Development toptalent Finn-Fisher Black weg. De Nederlandse ploeg deed de jongeling ook een aanbod, maar kon niet opboksen tegen het exorbitante voorstel van de ploeg van teammanager Mauro Gianetti. Naar nu blijkt de 20-jarige Nieuw-Zeelander per direct vertrokken bij de opleidingsploeg, bevestigt het team aan WielerFlits.

Normaal gesproken zou Finn-Fisher Black pas op 1 januari 2022 de overstap maken naar UAE-Emirates. Of hij nu per 1 augustus al zijn debuut maakt bij de ploeg van regerend Tour de France-titelverdediger Tadej Pogačar, is niet duidelijk. De ploeg uit de Verenigde Arabische Emiraten heeft op dit moment dertig renners onder contract. Dit seizoen mochten dat er omwille van corona 32 zijn. Stagiairs tellen voor dit aantal niet mee.

Er is dus nog wel ruimte om Fisher-Black per direct op te nemen in de selectie. Op 15 juni hevelde UAE-Emirates al het 18-jarige Spaanse toptalent Juan Ayuso over van opleidingsploeg Colpack-Ballan, waarmee het selectiebestand op dertig renners staat. Na het baantoernooi op de Olympische Spelen voegt ook de Duitse sprinter Felix Groß zich als stagiair bij de ploeg van sportief directeur Joxean Fernández. Per 1 januari 2022 gaat dan zijn profcontract in.

Twee aanwinsten

Jumbo-Visma Academy zit zelf ook niet stil. Waar Fisher-Black dus per direct vertrokken is en de broers Mick en Tim van Dijke op de nominatie staan om over te stappen naar de profploeg, heeft de opleidingsploeg afgelopen week twee junioren voor 2022 gecontracteerd. Het gaat om de 18-jarige Tijmen Graat uit Limburg en meervoudig juniorenkampioen van Noorwegen Per Strand Hagenes. Hij is nu nog 17 jaar en verjaart op 31 december.