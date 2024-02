vrijdag 2 februari 2024 om 08:00

WK veldrijden 2024 in Tábor: Programma en uitslagen

Overzicht Het wereldkampioenschap veldrijden van het seizoen 2023-2024 vindt plaats in Tábor. In de Tsjechische thuisstad van Zdenek Stybar gaat gestreden worden om de WK-titels in de verschillende leeftijdscategorieën. Op zaterdag 3 februari en zondag 4 februari wordt gestreden om zes regenboogtruien. WielerFlits zet het programma en de uitslagen van het WK veldrijden 2024 op een rij.

Vrijdag 2 februari 2024

WK veldrijden Mixed Team Relay







Start: 12.35 uur

Finish: tussen 13.10 en 13.30 uur

Zaterdag 3 februari 2024

WK veldrijden junioren vrouwen, U19







Start: 11.05 uur

Finish: tussen 11.35 en 11.45 uur

WK veldrijden beloften mannen, U23







Start: 12.35 uur

Finish: tussen 13.20 en 13.30 uur

WK veldrijden elite vrouwen







Start: 14.35 uur

Finish: tussen 15.25 en 15.35 uur

Zondag 4 februari 2024

WK veldrijden junioren mannen, U19







Start: 11.05 uur

Finish: tussen 11.45 en 11.55 uur

WK veldrijden beloften vrouwen, U23







Start: 12.35 uur

Finish: tussen 13.15 en 13.25 uur

WK veldrijden elite mannen







Start: 14.35 uur

Finish: tussen 15.35 en 15.45 uur