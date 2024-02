zaterdag 3 februari 2024 om 13:27

Tibor Del Grosso maakt favorietenrol waar met solozege op WK veldrijden voor beloften

Tibor is de koning van Tábor! Tibor Del Grosso heeft Nederland de eerste wereldtitel van het WK veldrijden 2024 bezorgd door met overmacht de beloftenwedstrijd te winnen. Hij maakte in Tsjechië zijn favorietenrol waar door in de tweede ronde weg te rijden bij zijn Belgische concurrenten. Emiel Verstrynge (zilver) en Jente Michels (brons) mochten mee het podium op.

Ruim voor de start was er al een tegenslag in de Belgische equipe, want Yorben Lauryssen kon door een virale infectie niet starten in de beloftencross, al was de verwachting niet dat hij een rol van betekenis ging spelen op het WK. De meeste ogen waren gericht op Tibor Del Grosso, die het tegen de Belgen Emiel Verstrynge en Jente Michels zou opnemen.

De kopstart was voor Danny van Lierop, die Del Grosso veilig door de eerste bocht begeleidde. Dat was nodig, want door een val van Andrew Strohmeyer gingen meerdere renners onderuit, al bleven de topfavorieten uit de problemen. In de eerste ronde werden meteen de waardeverhoudingen duidelijk, want Del Grosso zette Verstrynge, Michels en Léo Bisiaux namelijk flink onder druk.

Del Grosso overtuigt met lange solo

Aan het begin van de tweede ronde gebruikte Del Grosso een technische fase om echt een kloof te slaan. Hij reed de Belgen snel op meer dan tien seconden. De enige die echt een antwoord had, was Verstrynge. Hij zag Del Grosso continu voor zich uit rijden, maar zijn achterstand schommelde steeds tussen de vijf en vijftien seconden. In de vierde ronde brak de veer bij Verstrynge en liep het verschil steeds verder op.

Daarachter leken Michels en Bisiaux om het brons te strijden. Een duel dat in de derde ronde (van de vijf) al beslist werd in het voordeel van de Belg. Michels had zijn wedstrijd goed ingedeeld en sloot in de finale aan bij Verstrynge. Dat gebeurde wel op een halve minuut achter een overtuigende Del Grosso.

De 20-jarige Drent, ploeggenoot van Mathieu van der Poel bij Alpecin-Deceuninck, nam in de slotronde weinig risico, maar wist desondanks steeds verder uit te lopen bij Verstrynge en Michels. Del Grosso kon zo alle tijd nemen om zijn wereldtitel te vieren. De Belgen gingen onderling uitmaken wie het zilver en het brons omgehangen kreeg; Verstrynge was in de sprint sneller dan Michels.

WK veldrijden 2024 in Tábor

Uitslag beloften mannen, U23

Tibor Del Grosso in 52m02s

Emiel Verstrynge op 27s

Jente Michels op 27s

4. Léo Bisiaux op 1m13s

5. Rémi Lelandais op 1m28s

6. Ian Ackert op 1m39s

7. Victor Van de Putte op 1m40s

8. Yordi Corsus op 1m43s

9. Martin Groslambert op 1m46s

10. Arne Baers op 2m18s