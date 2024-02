zondag 4 februari 2024 om 15:33

Oppermachtige Mathieu van der Poel verovert zesde wereldtitel veldrijden

Mathieu van der Poel is voor de zesde keer wereldkampioen veldrijden geworden. De Nederlander reed in de eerste ronde weg bij de concurrentie, breidde zijn voorsprong stelselmatig uit en kwam na een uur cross solo over de streep. Een sterke Joris Nieuwenhuis werd tweede, voor Michael Vanthourenhout.

Mathieu van der Poel was de laatste maanden quasi onverslaanbaar in de cross. Vanwege deze dominantie gold hij de absolute topfavoriet voor het WK in Tábor. Zeker omdat Wout van Aert en Tom Pidcock ook nog eens ontbraken, leek het onwaarschijnlijk dat iemand hem écht tegenstand kon bieden.

Van der Poel wacht niet af

Van der Poel liet er geen gras over groeien. De titelverdediger dook als eerste het veld in en gaf meteen gas. Enkel Niels Vandeputte, zijn ploeggenoot bij Alpecin-Deceuninck, kon hem aanvankelijk volgen. Joris Nieuwenhuis reed in zijn eentje in derde positie, daarachter was nog een gaatje richting onder anderen Eli Iserbyt en Ryan Kamp. Michael Vanthourenhout, Thibau Nys en Lars van der Haar volgden al veel verder.

Na welgeteld vier minuten koers ging Van der Poel alleen op pad. Nieuwenhuis ging over Vandeputte, maar de Nederlands kampioen kreeg het gaatje met zijn leidende landgenoot niet gedicht. Wel hield Nieuwenhuis het verschil bij de eerste finishpassage beperkt tot acht tellen. Ondertussen was Clément Venturini opgeschoven naar plek drie. Hij kwam door samen met Toon Vandebosch en Vandeputte, op 24 seconden van Van der Poel. Iserbyt, Vanthourenhout en Pim Ronhaar volgden enkel seconden later.

Nieuwenhuis geeft zich niet zomaar gewonnen

Een ronde later was de situatie enigszins veranderd. Ronhaar en Vanthourenhout waren opgeschoven naar de plaatsen drie en vier, terwijl Nys plots op plek vijf fietste. De leider was nog wel altijd dezelfde: Van der Poel. Hij had zijn voorsprong op Nieuwenhuis weer wat uitgebreid, maar heel snel groeide het gat niet. De renner van Baloise Trek Lions bleef hangen op twaalf tellen en hield de onklopbaar geachte MVDP in het zicht.

In de derde ronde begon Van der Poel dan toch serieus uit te lopen op Nieuwenhuis. Half koers was het verschil plots meer dan een halve minuut. De nummers drie en vier, nog altijd Ronhaar en Vanthourenhout, volgden al op bijna een minuut. Lars van der Haar was in deze fase opgeschoven naar plek vijf, maar door een kettingbreuk zou hij later nog uit de top-tien vallen. Ondertussen nam Vanthourenhout afstand van Ronhaar. De Belg ging op jacht naar Nieuwenhuis, die meer en meer terrein verloor ten opzichte van Van der Poel.

Zesde wereldtitel Van der Poel

Die laatste was bij het ingaan van de slotronde al zegezeker. Hij kon het de laatste minuten van zijn cross relatief rustig aandoen en zijn zesde wereldtitel vervolgens uitgebreid vieren. Achter hem moest Nieuwenhuis zich reppen om het zilver te pakken, want Vanthourenhout begon met slechts twaalf seconden achterstand aan de laatste ronde. De Nederlander hield echter soeverein stand. Vanthourenhout moest genoegen nemen met het brons.

Terwijl Ronhaar vierde werd, vervolledigde Iserbyt de top-vijf. Verderop in de top-tien zagen we onder andere de verrassende thuisrijder Michael Boroš (achtste) en Thibau Nys (negende).

WK veldrijden Tábor

Elite mannen

1. Mathieu van der Poel in 58m14s

2. Joris Nieuwenhuis op 37s

3. Michael Vanthourenhout op 1m06s

4. Pim Ronhaar op 1m36s

5. Eli Iserbyt op 2m08s

6. Jens Adams op 2m21s

7. Michael Boroš op 2m29s

8. Witse Meeussen op 2m35s

9. Thibau Nys op 2m44s

10. Felipe Orts op 2m48s