zaterdag 3 februari 2024 om 15:22

Fenomenale Fem van Empel prolongeert wereldtitel veldrijden in Tábor

Fem van Empel zal in de cross nog een jaar langer te zien zijn in de regenboogrui. Op het WK in Tábor verdedigde de Nederlandse met verve haar wereldtitel. Ze reed al in de eerste ronde weg bij de concurrentie en soleerde vervolgens soeverein naar de zege. Lucinda Brand werd tweede, Puck Pieterse derde.

Nadat Tibor Del Grosso de regenboogtrui had veroverd bij de beloften mannen, waren de elite vrouwen aan de beurt op het WK veldrijden in Tábor. Ook hier werd een gouden plak voor Nederland verwacht. Het was niet zozeer de vraag of een Nederlandse zou winnen, maar welke Nederlandse dat zou zijn. Fem van Empel had de beste papieren, maar Puck Pieterse, Lucinda Brand en Ceylin del Carmen Alvarado waren allen geduchte concurrenten.

Van Empel laat er geen gras over groeien

Binnen een minuut koers reden de vier genoemde vrouwen op de eerste vier posities in koers. Alvarado had de kopstart genomen, maar al snel daarna had Van Empel overgenomen. Zij zette haar concurrenten meteen onder druk en wist al al gauw een gat te slaan. En dat gat groeide bijzonder snel. Brand en Pieterse hadden na één ronde al 16 seconden aan hun broek, de gevallen Alvarado volgde al op 39 tellen, de rest had een nog grotere achterstand.

In de tweede van vier rondes liep Van Empel alleen maar verder uit. Haar naaste belaagster, Pieterse, had nu ook meer dan een halve minuut achterstand. Brand reed in deze fase op plek drie, maar in de ronde erna ging ze Pieterse weer voorbij. Achter de top-drie had Alvarado inmiddels weer afstand genomen van Sara Casasola, die haar eventjes gezelschap had gehouden. We stevenden zo af op de verwachte Nederlandse top-vier. Voor de vijfde plek werd het nog spannend tussen Casasola en Laura Verdonschot.

Van Empel wint met overmacht

Dat was allemaal ver achter Van Empel. De titelverdedigster ging de slotronde in met meer dan een minuut voorsprong op Brand, die op haar beurt meer afstand nam van Pieterse.

WK veldrijden Tábor

Elite vrouwen

1. Fem van Empel in 46m19s

2. Lucinda Brand op 1m20s

3. Puck Pieterse op 1m54s

4. Ceylin del Carmen Alvarado op 2m37s

5. Laura Verdonschot op 2m52s

6. Sara Casasola op 2m59s

7. Annemarie Worst op 3m40s

8. Clara Honsinger op 3m45s

9. Inge van der Heijden op 3m49s

10. Maghalie Rochette op 3m52s