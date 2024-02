vrijdag 2 februari 2024 om 13:40

Frankrijk klopt Groot-Brittannië in spannend WK Mixed Relay, brons voor België

De Fransen hebben in Tábor het WK Mixed Relay naar hun hand gezet. In een spannende eindsprint rekende junior Aubin Sparfel af met de Brit Cameron Mason. Michael Vanthourenhout reed de Belgen naar plek drie.

Drama bij de start voor de Fransen, want de schaduwfavorieten zagen hun belofte Remi Lelandais meteen zijn start missen. Lelandais kreeg af te rekenen met een kettingprobleem en keek zo al snel tegen een achterstand van een vijftiental seconden aan.

Topfavoriet België begon daarentegen razendsnel, dankzij jongeling Arthur Van den Boer. Maar de junior startte misschien een beetje te snel, want in het tweede deel van de openingsronde gingen niet alleen de Poolse prof Marek Konwa, maar ook de Italiaanse belofte Filippo Agostinacchio en… dan toch Lelandais nog over de Belg. Na één ronde hadden we, met ook de Verenigde Staten, vijf landen kort bij elkaar. Groot-Brittannië, dat met Zoe Bäckstedt als enige land een vrouw als eerste in het veld stuurde, keek op dat moment al tegen een behoorlijk achterstand van driekwart minuut aan.

Vroege Franse voorsprong

In ronde twee lieten haast alle toplanden hun mannelijke belofte opdraven. Martin Groslambert maakte daarbij grote indruk en liet Frankrijk doorgaan op het elan van de eerste ronde. Al deed ook Ward Huybs het namens België niet slecht. Italië vaardigde dan weer haar junior Stefano Viezzi af, en die hield eveneens gelijke tred. Polen en de Verenigde Staten daarentegen zagen hun achterstand steeds hoger oplopen, waardoor we een duidelijke top drie voorin in de cross kregen.

De derde ronde was er eentje voor de jeugdige vrouwen, want voorin mochten Célia Gery, Cat Ferguson en Shanyl De Schoesitter de cross maken. Voor het eerst kregen we voorin een écht grote afscheiding. Gery is niet voor niets de regerende Europese kampioene bij de junioren. In het zware tweede deel van de omloop reed ze meer dan een halve minuut weg van België en Frankrijk, die zelfs de Verenigde Staten en Tsjechie – twee landen die duidelijk radicaal andere keuzes maakten qua startvolgorde – over hen zagen komen. Ook Canada maakte dankzij Ava Holmgren veel terrein goed. Halverwege had Frankrijk echter nog steeds een mooie kloof op de andere favorieten.

Ronde drie was dus goed voor een stevige omwenteling, maar die kregen we evenzeer in het vierde rondje. Dat ging de Française Lauriane Duraffourg niet zo goed af. Zij ging meermaals in de fout en zelfs twee keer tegen de vlakte, waardoor de Britse junior Oscar Amey erop en erover ging. Extra gunstig voor de Britten: naast België, waren ze het enige land dat als laatste twee renners haar twee profrenners liet opdraven. Eerst was het aan Anna Kay, die met een voorgift van twintig seconden op de Fransen en 25 seconden op de VS aan haar rondje mocht beginnen. België volgde intussen al op een minuut.

Britse profs kunnen het niet afwerken

Kay deed het niet bepaald goed, en ging op technisch vlak toch ook een aantal keer zwaar in de fout. Zo zag de Franse Hélène Clauzel de kloof helemaal dichten en zelfs enkele seconden wegrijden. Ook Sanne Cant zag haar kans schoon om namens België aan de achterstand te knabbelen. Frankrijk mocht dus in polepositie naar de slotronde, maar daarin moest hun jonge junior Aubin Sparfel het wel opnemen tegen profs als Cameron Mason en Michael Vanthourenhout, die nog respectievelijk acht en 38 seconden moesten goedmaken op de Fransen.

Mason dichtte de kloof wel, maar had zijn handen vol met de piepjonge Sparfel. In het slot van het rondje had hij voldoende kansen om nog over de Fransman te gaan, maar Mason had simpelweg niet de kracht om Sparfel nog te passeren. Dankzij een goede slotbocht, kwam hij aan het wiel, waardoor een sprint om winst in de Mixed Relay moest beslissen. Mason kwam nog heel dicht, maar geraakte er niet meer over. Sparfel schonk Frankrijk de wereldtitel.

WK veldrijden in Tábor 2024

Uitslag Mixed Team Relay

Frankrijk in 1u01m23s

Groot-Brittannië in z.t.

België op 32s

4. Canada op 1m06s

5. Italië op 1m17s

6. Tsjechië op 1m18s

7. Verenigde Staten op 2m06s

8. Slowakije op 3m57s

9. Polen op 5m07s

10. Oostenrijk op 7m56s

Wat vind jij?