zaterdag 3 februari 2024 om 11:44

Célia Gery grijpt WK-titel bij junioren vrouwen na driestrijd, Puck Langenbarg vierde

Célia Gery heeft zich in Tábor gekroond tot wereldkampioene veldrijden bij de junioren. De Française was de beste na een driestrijd met Cat Ferguson (Groot-Brittannië) en Viktoria Chladonová (Slowakije) tot diep in de slotronde. Puck Langenbarg was the best of the rest en eindigde als vierde.

Al in de openingsronde werden flink wat verschillen gemaakt. Viktoria Chladonová (Slowakije) nam het initiatief met Célia Gery (Frankrijk), terwijl Cat Ferguson (Groot-Brittannië) een achterstand wist goed te maken aan het einde van de eerste omloop. De drie topfavorieten reden zo al vroeg bij elkaar.

De omloop in Tábor lag er modderig en zwaar bij, waardoor de juniores maar liefst 12 minuten over de ronde deden. Dat zorgde voor een cross van ‘slechts’ drie rondjes. Door een foutje raakte Chladonová in de tweede ronde de aansluiting wat kwijt bij Ferguson en Gery.

Laatste brug blijkt beslissend

De Slowaakse kon echter terugkeren op de voorposten. Ook in de slotronde werd duidelijk dat geen van de favorieten echt boven de anderen uitstak. Vlak voor de laatste technische zone plaatste Gery vervolgens een serieuze demarrage, waarmee ze Chladonová definitief uitschakelde. Ferguson leek het gat nog wel te dichten, maar verslikte zich op de laatste brug, waardoor Gery was gevlogen.

Zo wist Gery naast de eindzege in de Wereldbeker bij U19-vrouwen ook de wereldtitel te pakken in haar leeftijdscategorie. Ferguson en Chladonová mochten mee het podium op, terwijl Langenbarg op ruim een minuut de vierde plaats opeiste. Mae Cabaca had zich nog opgewerkt naar de zevende plaats en zorgde voor twee Nederlandse vrouwen in de top-10.

WK veldrijden 2024 in Tábor

Uitslag junioren vrouwen, U19

Célia Gery in 37m01s

Cat Ferguson op 5s

Viktoria Chladonová op 14s

4. Puck Langenbarg op 1m04s

5. Katerina Douderová op 1m12s

6. Vida Lopez de San Roman op 1m54s

7. Mae Cabaca op 1m55s

8. Imogen Wolff op 2m03s

9. Amálie Gottwaldová op 2m06s

10. Anaïs Moulin op 2m30s