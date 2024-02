zondag 4 februari 2024 om 13:25

Zoe Bäckstedt een klasse apart op WK voor beloften vrouwen, brons voor Leonie Bentveld

Niks aan te doen! Zoe Bäckstedt kroonde zich zondag in Tábor tot de nieuwe wereldkampioene bij de beloften vrouwen. De veelzijdige Britse reed al in de eerste ronde weg van de tegenstand en soleerde vervolgens op knappe wijze naar de regenboogtrui. Kristyna Zemanová werd voor eigen volk tweede, Leonie Bentveld was goed voor brons.

Het WK voor beloften vrouwen zou wel eens een van de spannendste wedstrijden kunnen worden. Althans, dat was toch de algemene verwachting voor de start. Met Zoe Bäckstedt, Marie Schreiber, Kristyna Zemanová, Leonie Bentveld en de zusjes-Holmgren stonden er de nodige interessante namen aan het vertrek. Rensters die bovendien niet veel voor elkaar onderdoen, maar dat bleek in Tábor toch niet het geval.

Britse onewomanshow

De vier belangrijkste favorieten namen bij de start al meteen wat afstand. Schreiber, Bäckstedt, Zemanová en Bentveld waren allemaal goed weg, maar voor Bäckstedt ging het overduidelijk niet snel genoeg. De veelzijdige Britse, die dit seizoen ook al mooie dingen liet zien op het allerhoogste niveau, draaide al in de eerste ronde de gashendel open en reed in een mum van tijd een zeer mooie voorsprong bijeen.

Thuisfavoriete Zemanová en Bentveld deden nog wel hun stinkende best in de achtergrond, maar keken na goed vijftien minuten crossen al tegen een achterstand aan van een halve(!) minuut. De tegenvallende Schreiber reed op dat moment al op nog grotere achterstand. Van enige spanning om de wereldtitel was daarna geen sprake meer. Bäckstedt wist haar voorsprong in de daaropvolgende rondes alsmaar verder uit te breiden, tot zelfs meer dan een minuut.

Bäckstedt veel te sterk, Zemanová en Bentveld op podium

De strijd om plek twee was zeker nog niet gestreden. Bij het ingaan van de slotronde waren Zemanová en Bentveld – pech daargelaten – al zeker van een medaille, maar nog niet van de kleur. In deze laatste ronde wist de Tsjechische – gedragen door het uitzinnige thuispubliek – afstand te nemen van Bentveld. Het was echter allemaal in de schaduw van Bäckstedt, die alle tijd had om haar wereldtitel te vieren.

Het is voor de nog altijd maar 19-jarige Bäckstedt haar tweede wereldtitel in het veld, nadat ze twee jaar geleden ook al s’ werelds beste was bij de junioren. Een eveneens dolgelukkige Zemanová wist voor eigen volk de zilveren medaille op te eisen, Bentveld kwam als derde over de streep en was dus goed voor brons. België bleek vooral erg goed in de breedte, met Xaydée Van Sinaey, Julie Brouwers en Fleur Moors in de top-10.

WK veldrijden 2024 in Tábor

Uitslag, beloften vrouwen

1. Zoe Bäckstedt

2. Kristyna Zemanová

3. Leonie Bentveld

4. Isabella Holmgren

5. Marie Schreiber

6. Xaydée Van Sinaey

7. Lauren Molengraaf

8. Lauriane Duraffourg

9. Julie Brouwers

10. Fleur Moors