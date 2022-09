WK 2022: Onze interviews met de waarschijnlijke hoofdrolspelers bij de mannen

Overzicht

De spanning richting het WK voor elite mannen in Wollongong van komende zondag loopt op. In onze uitgebreide voorbeschouwing lees je alles over wat je kunt verwachten aan de Australische kust. Maar in aanloop naar de strijd om de regenboogtrui sprak WielerFlits ook met een aantal waarschijnlijke hoofdrolspelers. Je vindt de interviews hier in een handig overzicht, zodat je precies weet hoe de topfavorieten naar het WK kijken.

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Wout van Aert

De twaalfde plek in Gent-Wevelgem is zijn slechtste prestatie dit jaar in een eendagswedstrijd. Wout van Aert wist drie klassiekers te winnen en eindigde viermaal op de zogenaamde troostplekken op het podium. Het maakt de Belg van Jumbo-Visma tot dé superfavoriet voor het WK op de weg van aanstaande zondag. Op de vooravond voor zijn reis naar het Australische Wollongong sprak WielerFlits met hem.

Lees ook: Van Aert en Evenepoel in koor: “Ja, we gaan zondag samenwerken”

Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel is klaar voor het WK. Hij heeft een poos getwijfeld of hij wel naar Australië zou afreizen, maar tweeënhalve week geleden heeft hij de knoop doorgehakt. “Omdat de vorm goed is en ik denk dat ik daar iets kan betekenen. Al zal het allemaal moeten meezitten. Maar dat is altijd zo op een wereldkampioenschap”, vertelde hij daags voordat hij naar Australië vertrok op de persdag van Alpecin-Deceuninck.

Lees ook: Mathieu van der Poel wil WK ‘afvinken’ van lijstje: “Ik word ook een dagje ouder”

Tadej Pogačar

Met zijn zege in de GP Cycliste de Montréal heeft Tadej Pogačar meteen zijn ambities voor het komende WK op de weg in Wollongong duidelijk gemaakt. “Ik ben in Australië voor de regenboogtrui”, liet hij in ‘Down Under’ geen twijfels meer over. De 24-jarige Sloveen zal de aanval moeten kiezen om van Van der Poel en Van Aert af te geraken, al klopte hij die laatste wel in de sprint in Canada. Daar sprak WielerFlits hem.

Lees ook: Pogacar over de wegrit: “Ik ben nu al gemotiveerd”

Overige uitspraken WK-favorieten