Alaphilippe blikt vooruit op WK: “Ik ben een van de leiders, niet dé enige kopman”

Hoe goed is Julian Alaphilippe nu, enkele dagen voor de WK-wegwedstrijd bij de elitemannen? De Fransman kende een seizoen vol tegenslagen en dus is het maar de vraag of hij zijn wereldtitel optimaal kan verdedigen. “Ik ben niet honderd procent, maar ben wel bereid om het beste van mezelf te geven voor de ploeg”, vertelde Alaphilippe op de persconferentie van de Franse ploeg.

Na overwinningen in Imola en Leuven kan Alaphilippe zich zondag, met een derde opeenvolgende wereldtitel, in een bijzonder rijtje voegen van drievoudige wereldkampioenen. Alfredo Binda, Rik Van Steenbergen, Eddy Merckx, Óscar Freire en Peter Sagan deden dit al in het verleden. Toch blaast de Fransman niet te hoog van de toren, na een verre van vlekkeloze voorbereiding. “Ik had hier liever in andere omstandigheden gezeten, maar ik denk dat er niemand twijfelt aan mijn instelling”, citeert Het Nieuwsblad.

Ontspannen

“Ik heb er enorm veel zin in en voel me meer ontspannen dan anders. Mijn vorm kon nog beter, maar er was de blessure in de Vuelta a España. Nog maar een keer. Dat was toch wel een beetje de blessure te veel. Ik had vaak de neiging om de fiets in de garage te zetten en te wachten tot 2022 voorbij was. En toch ben ik blij dat ik hier met de andere Fransen aanwezig ben.”

De 30-jarige puncheur is niet in de vorm van zijn leven, zo laat hij weten op de persconferentie. “Ik ben niet honderd procent, maar ben wél bereid om mezelf pijn te doen en het beste van mezelf te geven voor de ploeg. We hebben het juiste profiel in het team voor dit afmattende parcours, al zijn we misschien minder favoriet dan de voorbije jaren. In de Vuelta voelde ik dat de conditie beter en beter werd. Tot ik op de grond lag…”

Collectieve sterkte

“Uiteindelijk kwam ik nog goed weg met alleen een dislocatie van de schouder, maar anderzijds heb ik niet de garanties die ik andere jaren wel had op de vooravond van het WK. Ik acht mezelf in staat om een rol te spelen tijdens de koers en de ploegmaten te helpen indien dit nodig is. Ik ben één van de leiders binnen het team, niet dé enige kopman. We spelen de collectieve sterkte van de ploeg uit. In deze Franse ploeg zitten renners die de topvorm vast hebben.”

Alaphilippe verwacht overigens een lastige koers, zondag in Wollongong en omstreken. “De helling in de finale (Mount Pleasant, red.) is in werkelijkheid zwaarder dan je op papier zou inschatten. Waarschijnlijk zullen enkele ploegen het tempo zo hoog leggen, waardoor de titelstrijd zo laat mogelijk openbreekt. Maar als er vroeg gekoerst en aangevallen wordt, zal het echt een zwaar wereldkampioenschap worden.”